Congo-Kinshasa: Me Mukendi - « Une victoire pour la justice »

La suite de l'affaire est donc suspendue à l'arrêt de cette Haute Cour qui devra faire preuve de la même clairvoyance que le TGI/Lubumbashi pour faire triompher le droit. Pour l'instant, contre toutes les manœuvres du pouvoir, la justice a choisi la voie de la raison et non de la compromission.

Dans cette affaire, jugée en première instance au Tripaix de Lubumbashi/Kamalondo, Katumbi avait été condamné à 36 mois de prison ferme et au paiement d'un (1) million Usd au Grec Stoupis. Au TGI/Lubumbashi, le procès est donc instruit en appel. Cependant, il vient d'être suspendu depuis hier jeudi et renvoyé à la Cour constitutionnelle en raison de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense. Selon la procédure en la matière, le TGI/Lubumbashi a l'obligation de saisir, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce dessus.

Sur twitter, Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi, a également apporté de l'eau au moulin concernant la décision de surséance à l'examen du dossier Katumbi prononcé par le TGI/Lubumbashi suite à l'exception d'inconstitutionnalité. « Chapeau bas aux juges qui ont résisté aux pressions et dit non à la pègre qui a attenté à la vie de leur collègue ! Congolais debout ! »

De l'avis de la défense, cette circulaire - quoique signée par le 1er président de la CSJ - ne pouvait pas enfreindre au Code de procédure judiciaire congolais. Face à l'intransigeance de la Cour, il s'est donc engagé une grande bataille de procédures. Et au terme des échanges, essentiellement basés sur les arguments de droit, les juges du TGI/Lubumbashi n'ont pas pu faire triompher leur cause. La requête en inconstitutionnalité de la circulaire étant par conséquent établie, selon la défense, il revient dès lors à la Cour constitutionnelle de trancher.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.