Cote d'Ivoire: Transport aérien - Air Côte d'Ivoire renforce sa flotte avec un nouvel aéronef

Le constructeur aéronautique européen, Airbus, a procédé le 17 juillet dernier à Toulouse en France à la livraison d'un appareil Airbus A320 à la compagnie Air Côte d'Ivoire.

La cérémonie a été présidée conjointement par le vice-président exécutif programmes Airbus, Didier Evrard et le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, Abdoulaye Coulibaly. L'avion Airbus A320 est configuré en deux classes notamment, 16 sièges en classe affaires et, 132 sièges en classe économique. Cet appareil dispose des équipements de dernière technologie au niveau de la consommation de fuel et du système de divertissement et de connectivité en cabine.

S'adressant au président du Conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, le vice-président exécutif programmes d'Airbus, Didier Evrard, a indiqué qu'« avec cet appareil, Air Côte d'Ivoire renforce son image de compagnie la plus moderne d'Afrique de l'ouest avec des jets commerciaux parmi les plus performants». « Cet avion est bien sûr le premier d'un total de 5 A320, incluant 3 A320neo qui viendront renforcer la flotte d'Air Côte d'Ivoire dans les années à venir. Avec ces nouveaux A320, et bien sûr l'A320neo d'ici 3 ans, Air Côte d'Ivoire bénéficiera d'avions ultra performants pour poursuivre sa croissance », a-t-il ajouté.

Didier Evrard a en outre assuré que « les équipes d'Airbus continueront à travailler durement. Nos avions répondent à vos attentes et à celles de vos passagers, pour soutenir le développement actuel d'Air Côte d'Ivoire, ainsi que tous les projets futurs d'expansion de la compagnie.

Le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, Coulibaly, a pour sa part signifié que cet aéronef est le premier d'une série de six avions. « L'arrivée de cet avion dans notre flotte est un petit pas vers l'émergence de notre jeune compagnie nationale, mais un grand pas pour la Côte d'Ivoire vers l'émergence tant souhaitée par le président de la République », a-t-il renchéri.

Le directeur général d'Air Côte d'Ivoire, René Décurrey, a affirmé qu' « en cinq ans, nous avons entrepris de faire d'Abidjan une base solide de notre activité, en construisant un hub d'où opère une flotte de dix avions, dont quatre bombardiers Q400 neufs, qui transporteront, en 2017, environ 850 000 passagers provenant de 24 destinations du réseau régional et domestique ».

La compagnie Air Côte d'Ivoire dessert actuellement 20 destinations internationales situées en Afrique occidentale et centrale et, cinq destinations nationales. Elle exploite déjà six appareils Airbus (quatre A319 et deux A320) et dispose également de quatre avions de type Bombardier Dash 8 Q400.

Airbus est un leader mondial dans l'aéronautique, l'espace et les services connexes. En 2016, il a généré des revenus de 67 milliards d'euros et emploie environ 134000 personnes. Airbus offre la gamme la plus complète des avions de passagers de 100 à plus de 600 sièges.