Sénégal: La campagne de Coumba Ndew - De Messi à Messie

Entre le mouvement Y'en a marre et le Président Abdoulaye Wade, ça n'a jamais vraiment été une histoire d'amour. Un euphémisme ? En cherchant bien, vous vous rappellerez peut-être la petite chanson pas très tendre lancée dans l'urgence, ou presque, par Fadel Barro et ses amis. Fin 2011, le public découvrait «Faux ! Pas forcé». Derrière la subtilité d'un jeu de mots, le message avait le mérite d'être clair : non à un 3ème mandat de Wade ! En avril dernier, Wade, avec toute la grandeur d'âme qui sied à un monsieur de son rang, (avec les hommages de Coumba Ndew s'il vous plaît) oubliait manifestement toute rancune et apportait publiquement son soutien à la marche de Y'en a marre. Motif de cette indignation ? Entre l' «instrumentalisation de la justice» et le «wax waxeet» (bis), le régime de Macky Sall avait fait de nombreux «déçus».

Wade a-t-il ri des mésaventures de son successeur ? C'est assez tordant d'imaginer la scène et d'entendre un petit «ñaw !» (Bien fait !) très espiègle dans l'air...

Parti par la petite porte, sous les huées d'une partie du peuple, l'homme peut aujourd'hui laisser traîner ses babouches jaunes-bleues (tarass tarass) sur le tapis rouge que certains d'entre nous lui ont gentiment déroulé. Des inconditionnels, des amnésiques, des nostalgiques, des adeptes d'un «wax waxeet?» très à la mode eux aussi ? «Dafa xew»... Si l'on se fie à ce que nous raconte la presse, Wade a été servi : il y a ceux qui ont des regrets («Dañu juum»), et les autres, qui lui ont plutôt joué son ancienne chanson préférée : «Goorgui mo bari doolé !» (Le vieux est fort !)

Toujours est-il que le vieux père lui-même en est conscient : il a l'art d'en jouer, ou de surjouer. La théâtralisation ? C'est son truc. Ce mercredi à Dagana, chez son second, Oumar Sarr, Wade est allé jusqu'à dire qu'il pensait avoir tourné le dos à son ancienne vie, mais que certaines choses l'avaient plus ou moins contraint à se remettre en selle. Ndeyssane, «L'appel des arènes»... L'ancien chef de l'Etat ne pouvait évidemment pas laisser faire ça ! «Le pays pleure, parce que les gens sont fatigués. Ils me l'ont dit et ça m'a fait mal. Ils m'ont fait savoir qu'il faut que je vienne diriger leur liste, mais j'avais abandonné la politique». Ceux qui pensaient l'avoir enterré, ont dû tomber des nues en le voyant descendre sur le terrain, à 91 ans (sans la TVA bien sûr), et jouer les «Messi».

Lorsqu'il ne joue tout simplement pas les «Messie»... Ecoutez, c'est Wade Père qui parle : «Que Macky Sall arrête de détruire ce pays. Après mon départ, j'ai entendu les cris de cœur de mon peuple, mais je savais qu'un jour arriverait où je viendrais redresser le pays.» («Jubbeunti Gaal Gui ?»)

Aujourd'hui, il arrive que Wade et Y en a marre parlent le même langage, ou presque : contre la proposition de la société de civile, de nous faire voter avec nos récépissés, ou «tout autre document d'identification», contre la «rétention» des cartes, contre les nombreux va-et-vient de citoyens frustrés ou désabusés, d'un centre de vote à l'autre, contre une administration qui ferait du «dilatoire», etc.

Parfaitement à l'aise dans son boubou d'opposant (historique), Wade a d'ailleurs lancé à l'actuel président de la République : «Nous avertissons solennellement le président Macky Sall de l'extrême gravité de la situation qu'il a créée pour installer la confusion et en profiter pour tricher. Nous le rendrons personnellement responsable des conséquences qui en résulteront. »

Idem pour Y en a marre : «Le principal responsable de cette situation chaotique, c'est l'Etat du Sénégal, par le biais de son ministre chargé des élections», Abdoulaye Daouda Diallo.