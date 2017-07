Sénégal: Mahammed Boun Abdallah Dionne à Kaffrine et Koungheul - «Il n'y a pas de Mankoo, mais du tassaro»

La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Mahammed Boun Abdallah Dionne fait désormais dans la raillerie. Face à une forte mobilisation des militants à Koungheul et à Kaffrine, le Premier ministre a déclaré «qu'il n'y a pas de Mankoo mais du Tassaro».

«Il ne faut pas écouter les candidats LSD (Leral, Seneweb, Dakaractu) qui ne proposent aucune alternative crédible. Ils ne proposent rien. Ils ne vont pas vers les populations, préférant investir les médias en ligne. En face de nous, il n'y a pas de Mankoo, mais du Tassaro», a martelé la tête de liste de Benno. Par ailleurs, il a demandé aux électeurs d'aller accomplir leur devoir civique, le 30 juillet prochain, sans perdre trop le temps. «Une nouvelle loi a été adoptée. Elle vous permet de choisir 5 bulletins sur les 47 qui sont en compétition. Il faut juste prendre le bulletin qui a la tête de cheval et 4 autres bulletins. C'est le seul bulletin valable. Prenez le bulletin de Benno et jetez les 4 autres bulletins», a recommandé Dionne.

75 millions de dollars pour rendre la Sonacos au peuple

Revenant sur les réalisations du président de la République, Macky Sall, il confie : «le gouvernement sur instruction du président de la République a dégagé 75 millions de dollars pour redonner au peuple la Sonacos. Cette décision a permis la réouverture de la Sonacos et de ses antennes». «Aujourd'hui, il n'y a pas plus de bons impayés. La Sonacos paie régulièrement les producteurs agricoles», s'est-il félicité. Et de poursuivre : «le gouvernement a aussi subventionné le matériel agricole à hauteur de 60 %. Il a mis 7 milliards 300 millions pour subventionner les semences et l'engrais». Le Premier ministre a aussi insisté sur les investissements dans le capital humain avec l'université du Sine Saloum. Selon lui, Kaffrine abritera une Faculté.«Les travaux de construction de cette université ont démarré», soutient-il.

Le Pse en marche

L'étape de Koungheul a été précédée par une visite à centrale solaire de Kahone. Une nouvelle infrastructure moderne d'une capacité de 20 Mw qui va renforcer la production d'électricité au Sénégal après les centrales de Bokhol, Mehouane et Malicounda, dira M. Dionne. «La réalisation de cette centrale après celle de Méhouame, Malicounda et Bokhol prouve que le Plan Sénégal émergent est en marche»,dira-t-il. Ce qui lui fait dire : «Les infrastructures sortent de terre. Et les populations ont constaté cela. C'est pourquoi partout où je suis passé, les populations ont exprimé leur soutien au chef de l'Etat». «Pour la poursuite des projets du Pse, il faut voter pour la coalition Benno Bokk Yaakar. Avec une écrasante majorité à l'Assemblée nationale, le budget consacré aux chantiers sera adopté», a-t-il dit.