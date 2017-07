Sénégal: Mobilisation de Bby au Grand théâtre - Les artisans déroulent le tapis rouge à Amadou Ba

C'est dans la grande salle de spectacle du Grand Théâtre de Dakar, pleine comme un œuf, que les artisans de Dakar, coiffeuses, mécaniciens, couturières et les femmes actrices de développement ont déroulé le tapis rouge à la tête de liste départementale de Bby. Hier, jeudi 20 juillet, les portes du Grand Théâtre ont été en effet fermées au trop plein de monde venu assister à la rencontre entre les artisans du Sénégal et Amadou Ba.

Le ministre Amadou Ba, accompagné du ministre Abdoulaye Diouf Sarr et de certains responsables de la coalition présidentielle ont eu droit à un véritable bain de foule. Liant l'utile à l'agréable, des artistes dont le chanteur Pape Diouf se sont suppléés sur scène. Même les acteurs de la série Wiri-Wiri, membres de la troupe Soleil Levant, étaient de la partie, exprimant leur soutien au président Macky Sall et promettant une victoire proche à Amadou Ba.

Toutefois, les artisans n'ont pas manqué de présenter un chapelet de doléances au ministre de l'Economie. Prenant la parole au nom des tailleurs du Sénégal, Bara Guèye a fait cas de la cherté de la patente à la veille des grandes fêtes religieuses, de l'électricité ainsi que du lourd fardeau de la location. Pour couronner le tout, Bara Guèye a demandé, à l'image des enseignants qui ont des cités, une Cité des tailleurs du Sénégal. La représentante des coiffeuses s'est elle aussi plainte des intérêts lourds des banques avec lesquelles elles travaillent. Estimant que celui qui détient la bourse n'est rien d'autre que le ministre de l'Economie et des finances, elle a sollicité des financements pour les coiffeuses, ainsi que des machines.

Prenant la parole, le ministre Amadou Ba a tout d'abord invité à la paix dans la campagne, faisant allusion à l'appel à la manifestation lancé par la tête de liste nationale de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal, Abdoulaye Wade. Par rapport au financement des femmes, le ministre a promis de poser la problématique de la cherté de l'ouverture de compte au niveau des banques, lors du prochain sommet de l'Uemoa. Il a aussi rassuré les artisans de la disponibilité d'un fonds pour leurs financements dans le budget 2018. Mieux, Amadou Ba a demandé aux artisans de signer avec le régime un pacte afin d'évaluer les réalisations faites à leur endroit d'ici 2019. La tête de liste départementale a fait savoir pour finir que le président Macky Sall a besoin de la majorité parlementaire pour concrétiser toutes ses ambitions pour Dakar.

ABDOULAYE DIOUF SARR REPOND A ME WADE ET SA MARCHE DU 25 JUILLET : «NOUS L'INVITONS A LA RAISON ET LA RETENUE»

Réagissant à propos de la marche programmée par l'opposition le mardi 25 juillet prochain, le ministre de la Gouvernance locale a tenu hier, jeudi, à clarifier la donne. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, « La peur a changé de camp. Il y a des gens qui appellent à la violence. Il y a en fait quelqu'un dans la sphère politique qui est en train d'appeler à la violence. Il y a un candidat, je ne vais pas le nommer qui incite à la violence. Nous l'invitons à la raison et la retenue. Je pense qu'il ne devait pas avoir la posture de quelqu'un qui jette de l'huile dans le feu. Le président de la République, Macky Sall a toujours prôné la paix et nous sommes sur cette lancée». Même s'il ne le nomme pas, Me Wade saura apprécier les propos du maire de Yoff à son endroit/