Sénégal: Abdoulaye Baldé de Kaadu Askan Wi sur la marche de l'opposition du 25 juillet - « Nous n'y participerons pas mais... »

Par contre, le leader de l'Ucs adhère au principe qu'il faut faire une pression pour que les cartes d'identités soient délivrées à l'ensemble des Sénégalais parce que, dit-il, c'est un droit et tout le monde doit participer aux élections. « Je considère que tous les moyens de pression sont nécessaires pour que les Sénégalais puissent rentrer en possession de leur carte même si nous ne devons pas le faire dans la violence. Il faut le faire dans le respect de la quiétude et de la tranquillité publique », a-t-il soutenu.

En tournée dans les régions de Koalack et Fatick hier, jeudi 20 juillet, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 30 juillet prochain, Abdoulaye Baldé, la tête de liste nationale de Convergence patriotique Kaadu Askaan wi a déclaré que sa coalition ne va pas participer à la marche de l'opposition prévue le 25 juillet pour déplorer les couacs notés dans la production et la distribution des cartes d'identité.

