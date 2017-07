Sénégal: Thiès / Sur la ligne de départ pour reconfigurer le paysage - Les listes citoyennes proposent une nouvelle offre politique

Tout comme les autres listes citoyennes, le Cadre de réflexion pour un développement intégral (Credi), lui aussi, tente de convaincre les Thiessois du bien fondé de son programme. La vision du Credi et celle d'un Sénégal dans lequel tous les citoyens ont la possibilité d'échapper à la pauvreté et d'améliorer leurs conditions de vie.

C'est le cas du parti de l'Action citoyenne (Pac) de Bruno D'Erneville, tête de liste nationale, qui préconise un programme alternatif pour résoudre les problèmes des Sénégalais. Portés par Marie Yvonne Faye et Alain Bassène dans le département de Thiès, le Pac de Thiès propose les 3R, notamment la Restructuration des institutions pour le développement endogène, la Refondation des services nationaux et la Remobilisation des ressources. « Si jamais nous obtenons la majorité à l'Assemblée, nous envisagerons de renflouer les épaves du bateau le Joola pour le respect de nos morts. Nous inviterons aussi les Sénégalais de l'extérieur à venir investir au Sénégal », nous confie Mohamed Diallo, plénipotentiaire du Pac à Thiès département.

Pour cause, les listes citoyennes entendent bien jouer un rôle déterminant pour une redistribution des cartes dans la ville du rail contrôlée par le président du Conseil départemental, Idrissa Seck. Dans le département de Thiès, elles sont près d'une dizaine sur le terrain qui tentent de convaincre l'électorat thiessois. Il s'agit entre autres, du Parti pour l'action citoyenne (Pac), du Parti citoyen pour l'éthique et la transparence, de l'Union citoyenne « Bunt Bi », du Cadre de recherche pour un développement intégral, ou autre la Convention citoyenne « Nenenn ».

