Sénégal: Mbour - Journée de prières pour les victimes du drame de Demba Diop

Après cette journée de recueillement et de prières, une marche silencieuse est prévue samedi aux environs de 17 h, heure à laquelle avait débuté la finale entre l'Union sportive de Ouakam et le Stade de Mbour.

Il a invité les uns et les autres à "souffrir dans la dignité, la générosité et la responsabilité" et à "ne point répondre aux provocations, d'où qu'elles puissent venir, et de continuer à prier pour les morts, mais aussi pour les blessés (...)".

Le président du Stade de Mbour, Saliou Samb, a réitéré son appel au calme et à la sérénité, en demandant aux Mbourois, "meurtris" par cette tragédie, d'être à la hauteur de l'épreuve et de pardonner.

Mbour — Une journée de prières et de recueillement a été organisée vendredi par les dirigeants du Stade de Mbour, à la mémoire des victimes du drame survenu samedi dernier lors de la finale de la coupe de la ligue qui a fait huit morts et plusieurs dizaines de blessés au stade Demba Diop à Dakar, a constaté l'APS.

