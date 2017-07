Sénégal: Partenariat Usaid et Cti - «Yombal Mbojj» pour faciliter la transformation du mil aux femmes

Sur ce, le directeur général de Mamelles Jaboot, Pierre Ndiaye, a affirmé avoir eu à collaborer avec l'Usaid. «En tant que laitier, je soutiens que le mil est une ressource miracle parce que c'est un aliment équilibré qui est facile à conserver. Je m'en ravitaille avec plus de 200 tonnes par année pour sa transformation en couscous, thiakri et bouillie au sein de mon usine», a confié Pierre Ndiaye.

Et l'ancienne Premier ministre de poursuivre : «la batteuse va leur faciliter la transformation du mil». Sur ce, poursuit-elle «nous allons les sensibiliser afin qu'elles s'adaptent aux réalités du marché concernant les prix de distributions, de vente et d'achat».

A cet effet, dira Mimi : «l'agriculture occupe une place très importante dans notre pays et le quart du travail agricole est presque fait par les femmes. Il est temps d'arrêter l'utilisation du mortier et du pilon ensuite transférer cette technologie archaïque au musée. Ainsi, nous contribuons à la réduction de la pénibilité de corvées des femmes rurales».

