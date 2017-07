Sénégal: Mbour toujours en deuil - Vers un week-end de prières, de recueillement et de communion

Selon lui, la sacralité de la vie humaine est à considérer. Ses regrets sont de voir la peine des Mbourois et des Ouakamois faisant un deuil collectif car tous sont d'un même peuple. A l'en croire, des Ouakamois et des Mbourois sont unis par des liens de sang et de parenté par alliance.

Mamadou Fall dit Doudou, père de Wolimata Fall, l'une des victimes de la tragédie du stade Demba Diop survenue le 15 juillet 2017 faisant huit morts, tous des mbourois, a accordé un pardon public aux supporters ouakamois. Interrogé sur la perte de sa fille, il s'en remet à Dieu. Mieux, il a lancé un appel à la non-violence et a demandé aux parents de faire des efforts pour l'éducation des enfants pour qu'ils puissent comprendre le danger auquel, ils s'exposent en nouant avec la violence et l'indiscipline.

La commune de Mbour va vers un week-end sous le signe d'un deuil collectif, une fin de semaine de deuil, de recueillement, de communion et de prières, démarre ce vendredi. Hier, une lecture du Coran organisée par Madame Touré Oumy Sylla Ndiaye, investie sur liste nationale de Benno Bokk Yakaar, a donné le ton. De cette cérémonie de prières et de lecture du Coran, des recommandations ont été faites pour une restauration des valeurs ancestrales, éléments d'équilibre de notre société.

