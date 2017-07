Sénégal: Macky Sall sur les fuites aux examens du Bac et Bfem - «Ils ont fait honte à la nation...»

Venu présider hier, la cérémonie de remise de prix du concours général 2017, le Chef de l'Etat, Macky Sall s'est voulu très clair sur les fuites notées cette année dans les épreuves des examens du Bac et Bfem. Et promet que les enquêtes vont arriver à terme pour sanctionner les principaux responsables.

Précisons que la marraine du concours général 2017 est l'écrivain Aminata Sow Fall et le thème : «la place et la qualité de l'éducation dans le PSE».

Le président de la République, Macky Sall a déclaré hier, lors de la cérémonie de remise de prix du concours général 2017, que les enquêtes menées dans le cadre des fuites constatées dans les épreuves du Bac et Bfem, seront menées à terme. Et promet des sanctions exemplaires aux principaux responsables. «Ils ont fait honte à la nation», a-t-il lancé aux auteurs de la fraude. Poursuivant son argumentaire, le Président affirme que «toute la lumière sera faite sur ces affaires de fuites notées cette année 2017, et justice sera faite jusqu'au bout. Par conséquent des sanctions lourdes tomberont sur la tète des principaux responsables» conclu-t-il.

Le Chef de l'Etat a reconnu les défaillances du système de l'éducation et qui mérite, selon lui, un diagnostique profond pour pouvoir repartir sur de bonnes bases.

En outre, le Chef de l'Etat, Macky Sall a exhorté les organisateurs des différents concours à plus de vigilance dans la chaîne de fabrication et dans la sécurité des épreuves.

Autre fait marquant dans son discours, le Président Sall confirme sa disponibilité au dialogue : «je suis très ouvert au dialogue et aux négociations crédibles avec les syndicats d'enseignants et en contrepartie, mon gouvernement devrait assurer l'exécution des engagements tenus envers les enseignants pour que les années à venir qu'on n'est plus de tension ou crise scolaire» a-t-il souligné.

Pour rappel cette édition 2017 du concours général qui a pour marraine Madame Aminata Sow Fall, a connu une hausse au niveau des distinctions qui ont atteint 148, comparées à celles de l'année dernière. Le lycée Seydina Limamoulaye figure sur la plus haute marche du podium au classement des établissements, avec 21 distinctions. La deuxième et troisième position sont occupées respectivement par Prytanée Militaire de Saint-Louis, Charles N'Tchoréré et la Maison d'éducation de Mariama Ba.

Pour ce qui est du meilleur élève du concours général de cette année, il s'agit du jeune Gabonais Yann Ombanza Sammy Davis du Prytanée Militaire de Saint-Louis, Charles N'Tchoréré. Viennent derrière, Abbdoul Aziz Dabakh Kane du Lycée Amadou Sow Ndiaye et Mouhamed Dieng de Seydou Nourou Tall.