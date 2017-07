Afrique: Sénégal-Espagne / Lutte contre le terrorisme et l'immigration irregulière - Signature d'un accord pour corser les dispositifs sécuritaires aux frontières

Pour renforcer la sécurité au niveau des frontières, le Sénégal et l'Espagne a signé un accord de renforcement sécuritaire hier, jeudi 20 août, dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'était en présence du ministre sénégalais de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo et de son homologue espagnol Juan Ignacio Zoido.

Le Sénégal et l'Espagne ont signé hier, jeudi 20 aout 2017, un accord pour le renforcement du dispositif sécuritaire dans leurs frontières pour lutter contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Cette accord est un couronnement des résultats positifs enregistrés grâce à aux efforts conjoints des deux Etats qui méritent d'être améliorés en raison de la complexité des défis sécuritaires contemporains. Ces défis ont pour noms: montée du terrorisme et de la criminalité transnationales, difficultés de maitriser les modes opératoires en matière de migration irrégulière et caractère évolutif des routes migratoires, entre autres.

Pour venir à bout de combat, le ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique et homologue espagnol ont réitéré hier jeudi, au ministère de l'Intérieur, leur volonté de lutter contre le banditisme frontalier et le terrorisme. «Le renforcement des moyens humains et matériels des forces de défense et de sécurités dans la lutte contre la migration irrégulière et ses corollaires», a soutenu Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur sénégalais.

En effet, selon les signataires, la coopération sécuritaire entre le Sénégal et l'Espagne a fini de montrer les preuves de sa robustesse notamment dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulier et le trafic de migrants. A en croire le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, un important dispositif mis en place par les forces de défenses et de sécurité respectives des deux Etats a permis de juguler le phénomène des départs d'embarcations de fortune à partir des cotés sénégalaises à destinations des îles Canaries. «La réadaptation des stratégies et un dispositif pour la route migratoire de l'atlantique afin d'y maintenir la vigilance, d'examiner les voies et moyens de nouvelles perspectives de coopération sécuritaire, notamment dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants et du terrorisme», a souligné Abdoulaye Daouda Diallo.

Pour son homologue espagnol, Juan Ignacio Zoido, le renforcement des frontières est une nécessité pour lutter contre l'immigration irrégulière. «Nous allons mettre un important dispositif à nos frontières respectives pour plus de sécurité». Il renchérit: «la Police nationale espagnole coopère quotidiennement, dans une étroite collaboration, avec la Gendarmerie et la Police nationale sénégalaise pour plus de vigilance, tout en connaissant les différentes informations qui circulent entre les frontières», a indiqué le ministre de l'Intérieur espagnol. Juan Ignacio Zoido, en visite officielle dans notre pays, a organisé une séance de travail hier jeudi avec le ministère sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique.