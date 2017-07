Sénégal: Financement de projets structurants - L'Afd livre une ardoise budgetaire de 32 milliards

Trois conventions de financement, chiffrés à 32,5 milliards de francs CFA, soit 47 millions d'euros ont été signés hier, jeudi, à Dakar entre Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. Ces accords de financement sont relatifs au projet de développement agricole et à la sécurité alimentaire des territoires ruraux du tiers sud du Sénégal, au projet "Innov'Compétence" pour la formation numérique à distance des agents administratifs de l'Ecole nationale d'administration (Ena) et à celui d'assistance technique pour le suivi économique et financière entre coopérants.

S'agissant du projet développement agricole, d'un montant de 16,39 milliards, il a pour finalité, le développement économique durable des territoires ruraux du Tiers sud du Sénégal à travers l'amélioration des conditions de vie et de renforcement de la sécurité alimentaire des populations. Il touche, entre autres localités, Tambacounda, Vélingara et Kédougou.

Pour Amadou Ba, il «permettra d'augmenter la production et la commercialisation de produits vivriers... , d'augmenter 1 600 ha de bas-fonds irrigables, de développer des services adaptés aux agriculteurs et d'accroître la résilience des familles... . Pour le second projet dénommé "Innov'Compétence", Amadou Ba dira qu' «il bénéficie d'un montant de 1,31 milliards de francs CFA et à pour objectif de contribuer à la formation continue à distance des cadres de la fonction publique centrale et territoriale au Sénégal et dans la sous région».

Ledit projet «va ainsi permettre de tester un modèle d'appui au développement de la formation numérique en proposant une offre de produits e-Learning et en suscitant les changements dans l'organisation et les usagers induits par ce niveau mode de formation», a t-il développé.