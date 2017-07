Cameroun: MTN Elite One - Canon défie Eding

Premier relégable, le club de Nkolndongo affronte le leader, lors de la 24e journée dimanche.

Le derby est régional. Canon (16e, 22 points) et Eding (1er, 40 points) s'opposent lors de la 24e journée du championnat ce dimanche 23 juillet au stade militaire de Yaoundé. Les 18 équipes alignées au championnat national de football masculin jouent les matchs retour. L'histoire serait belle si Canon se maintenait dans l'élite à la fin du championnat. Et cela passera par une victoire ce dimanche face au leader. Problème : le Kpa-Kum n'arrive simplement pas à gagner. L'équipe est en panne de but.

Lors des cinq dernières journées, Canon a accumulé quatre matchs nuls et une défaite. Les supporters de ce club mythique veulent enfin une victoire. Tout est possible face à une équipe d'Eding dans le noir. Le leader affiche une statistique pâle ces quatre dernières journées: deux matchs nul et deux défaites. Pire encore, les coéquipiers d'Ekwalla, capitaine, ont inscrit un seul but et en ont concédé trois dans la même période.

Le 5 avril 2017 lors du match aller, en déplacement chez l'équipe de la Lekié, le Kpa-Kum était rentré à la maison avec 1 point à l'issue de son match nul (1-1). Quand Canon apprendra à marquer et à ne pas encaisser de buts, l'équipe aura résolu 80% de ses problèmes. Alex Ndzana, défenseur des canonniers, a été souvent buteur. Le cœur dans les jambes, le joueur devra tenir psychologiquement tout comme ses coéquipiers.

A dix journées de la fin du championnat, Alex Ndzana et ses coéquipiers d'écrire leur part d'histoire en évitant la relégation. Un match avancé de cette 24e journée s'est livré hier au moment où nous mettions sous presse entre Dragon de Yaoundé et Racing de Bafoussam. Avec UMS, et Stade Renard, Dragon comptait 34 points à l'issue de la 23e journée. Ils ont tous la possibilité de ravir le fauteuil de dauphin à Apejes de Mfou, 2e avec 37 points, à trois points d'Eding.