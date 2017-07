Afrique: Les jeux de la Francophonie s'ouvrent sous tension en Côte d'Ivoire

Ces jeux ont été l'occasion pour Abidjan de rénover ses enceintes sportives et culturelles et de construire de nouveaux équipements, comme une grande salle omnisports de 2.500 places.

Sept disciplines artistiques sont proposées : arts de la rue (hip-hop, marionnettes géantes, jonglerie), arts visuels (peinture, sculpture, installations), chanson, conte, danse de création, littérature et photographie, mais aussi la "création numérique" et la "création écologique" pour le développement.

Au stade Félix Houphouët Boigny, rénové et repeint de frais aux couleurs ivoiriennes (orange, blanc, vert), les derniers préparatifs de la cérémonie d'ouverture des jeux étaient en cours vendredi midi.Celle-ci doit débuter à 19H00 (locales et GMT) avec en tête d'affiche le groupe ivoirien Magic System et la chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo ainsi que 600 danseurs pour les différents tableaux.Les organisateurs espèrent 25.000 spectateurs.

Quelque 10.000 policiers, gendarmes et militaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité.Leur présence était bien visible vendredi dans les rues et devant les principaux sites des jeux.Des caméras de surveillance ont été installées aux carrefours des grandes artères de la mégapole de sept millions d'habitants.

