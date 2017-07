Burkina Faso: L'UPC exclut un député et blâme un autre pour indiscipline

«Le Bureau politique national (BPN) de l'Union pour le Progrès et le Changement(UPC) s'est réuni en séance extraordinaire le jeudi 20 juillet 2017 à Ouagadougou, avec pour ordre du jour :

-Vie du parti ;

-Situation nationale.

Au titre de la vie du parti, le BPN a examiné la procédure disciplinaire engagée par la Direction du parti à l'encontre des députés KIEMDE R. Albert Elysée (élu du Bazèga) et PALENFO Kodjo Jacques (élu du Poni) qui, lors du vote de la loi sur les Partenariats Public-Privé (PPP) le 03 juillet 2017, ont délibérément enfreint aux consignes du parti.

En rappel des faits, le Groupe parlementaire UPC, suivant en cela les directives de l'ensemble de l'Opposition politique, avait décidé de quitter l'hémicycle afin de ne pas être complice de la forfaiture qui se préparait.

Les deux députés cités ont non seulement refusé de quitter l'hémicycle comme leurs camarades, mais ont, en plus, apporté leurs voix à la Majorité pour faire voter le texte. Ils ont aussi utilisé les procurations qui leur avaient été données pour voter dans le même sens, sans consulter les camarades qui avaient émis ces procurations.

Cette attitude constitue une très grave faute au regard des dispositions qui régissent le fonctionnement de l'UPC, toute chose qui a conduit la Direction du parti à engager à leur encontre une procédure disciplinaire.

Conformément aux dispositions statutaires, des correspondances ont été envoyées aux deux députés pour leur demander de fournir des explications sur leurs comportements. La Direction du parti a donc fait le point de cette situation aux membres du BPN, afin de permettre à ceux-ci de statuer sur la suite à donner.

Premièrement, concernant le député KIEMDE R. Albert Elysée, le BPN a noté ce qui suit :

-l'intéressé a fait acte d'indiscipline notoire en refusant d'appliquer la consigne du parti.

-Il a porté gravement atteinte à l'unité et à la cohésion du parti par son attitude.

-Il a terni, de par son comportement, l'image de l'UPC.

-Il a fait acte de trahison vis-à-vis du parti, en s'alliant au MPP et à la Majorité.

Au-delà de l'acte posé le 03 juillet 2017, le député KIEMDE R. Albert Elysée s'est illustré depuis le début de la législature par les comportements suivants:

-absences chroniques aux réunions des instances du parti dont il est membre (Bureau Politique National, Secretariat Exécutif National). Le nombre de ses absences est depuis longtemps largement supérieur à la limite maximale tolérée par les textes du parti;

-refus de répondre aux différentes lettres d'explication qui lui ont été envoyées, au sujet de ses absences;

-travail de connivence avec les plus hauts responsables du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) et du Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD) dans le but de débaucher des militants de l'UPC au profit de ces partis politiques de la majorité, toute chose qui constitue un acte de haute trahison.

Le BPN a enfin noté que relativement à la question examinée, non seulement l'intéressé n'a pas répondu à la demande d'explication qui lui a été envoyée, mais il a en plus boycotté la session extraordinaire qui devait examiner la question, toute chose qui dénote d'un manque insultant de considération envers l'ensemble des militants du parti.

Pour toutes ces raisons, le Bureau politique national a décidé d'exclure le député KIEMDE R. Albert Elysée de l'Union pour le Progrès et le Changement. Le BPN exige de lui que, par souci de cohérence et d'honnêteté, il démissionne de son poste de député et remette ainsi son mandat aux militants UPC du Bazèga qui, par leurs mobilisations sur le terrain et leurs soutiens financiers, ont permis son élection à l'Assemblée nationale.

Deuxièmement, concernant le député PALENFO Kodjo Jacques, le BPN a noté ce qui suit :

-l'intéressé a fait acte d'indiscipline notoire en refusant d'appliquer la consigne du parti.

-Il a porté gravement atteinte à l'unité et à la cohésion du parti par son attitude.

-Il a terni l'image de l'UPC par son comportement et par ses propos désobligeants à l'encontre de ses camarades.

Le BPN relève néanmoins que, lors d'une rencontre du Groupe parlementaire et de la Direction du parti tenue le mercredi 05 juillet 2017 au siège national de l'UPC, le député PALENFO Kodjo Jacques est non seulement venu s'expliquer sur son acte, mais a verbalement demandé pardon au Président du parti et à ses camarades.

Le BPN relève aussi que le député PALENFO Kodjo Jacques a dûment répondu à la lettre d'explication qui lui a été envoyée d'une part, et qu'il a participé à la session extraordinaire du BPN et y a pris la parole pour présenter à nouveau ses excuses à ses camarades ainsi qu'au parti, d'autre part.

Au regard de tous ces éléments, le Bureau politique national a décidé de lui infliger un blâme avec inscription au dossier.

Le BPN a tenu à réaffirmer que la discipline au sein de l'UPC est un principe non négociable. Partant de cela, toute décision ou position majoritairement adoptées s'imposent à tous. Et toute infraction aux règles de fonctionnement du parti sera rigoureusement sanctionnée.

Les membres du BPN ont appelé la Direction du parti à faire preuve d'une plus grande fermeté dans l'application des textes qui régissent l'organisation du parti.

Le Bureau Politique National tient à informer les militants et sympathisants de l'UPC, qu'il suit ave une grande attention les différentes tentatives de déstabilisation du parti, tentatives orchestrées et financées par les mêmes officines qui ont fait de la destruction des partis politiques d'opposition leur spécalité. Il les invite à la sérénité, à la vigilance permanente et à la mobilisation sans faille, pour continuer de faire échec à ces tentatives de sabotage.

Au titre de la situation nationale, le BPN a procédé à un large tour d'horizon des sujets d'actualité. Les discussions ont permis de dégager des pistes pour l'action du parti en tant que force politique et dans le cadre de l'Opposition politique. »

Ouagadougou, le 21 juillet 2017

Le Secrétariat national à l'Information et à la Communication de l'UPC