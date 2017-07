Burkina Faso: VIIIè jeux de la Francophonie - Les Etalons juniors tenus en échec par le Liban (1-1)

Face à une formation libanaise loin d'être une foudre de guerre, les poulains de l'entraineur Séraphin Dargani n'ont pu obtenir leur première victoire de cette compétition. Pourtant, Ben Aziz Zagré (capitaine) et ses coéquipiers ont dominé le match durant les 94mn de jeu. Sur 9 occasions de but, ils n'ont pu concrétiser qu'une seule alors que les libanais sur une seule action réelle, ont fait preuve de réalisme.

Pourtant dès la 33è mn de jeu, nos jeunes pachydermes ont fait vibrer le public du stade du palais des sports de Treichville acquis à sa cause, grâce à un but de Cissé Mody. Mais contre tout attente, les Etalons dominent, multiplient les actions de but, sans pourtant arrivé à scorer. Les libanais ne se font pas prier pour égaliser lorsqu'ils obtiennent leur véritable occasion de but à la 94è mn. 1-1, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Le dimanche 23 juillet, les Etalons footballeurs affronteront le pays organisateur, la Côte d'Ivoire quand le Liban affrontera la Guinée. Le troisième et dernier match des Etalons est prévu pour le mardi 25 juillet contre la Guinée. dans l'autre rencontre, la Côte d'Ivoire a été battu par la Guinée (2-3).

«Nous pouvions gagner 4 ou 5-O mais lorsque vous ratez trop d'occasions de but, cela se paye cache et c'est ce que nous avons expérimenté ce matin. C'est la loi du football et nous allons travailler pour remédier à ce laxisme», regrette le capitaine Aziz Zagré. Pour sa part, Séraphin Dargani estime que c'est dommage de n'avoir pas gagné ce match. «Il nous sera difficile de nous qualifier parce qu'il n'y a pas de petite équipe dans cette compétition. Nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes contre la Côte d'Ivoire. C'est dommage que les enfants n'arrivent pas à mettre le ballon au fond des filets», a lâché Séraphin Zagré à la fin de la rencontre.