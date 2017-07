Afrique: CAN 2019 - Le Cameroun peut-il être prêt ?

Les terrains annexes n°1 et 2 à Japoma pour les entraînements Stades et terrains à réhabiliter

Les terrains annexes n°1 et 2 au stade d'Olembe pour les entraînements Stades et terrains à réhabiliter

Les sites en question sont : Yaoundé, Douala-Buea-Limbé, Garoua et Bafoussam. En présence d'Issa Tchiroma Bakary, le ministre de la Communication, Bidoung Mkpatt a tenu à préciser : « L'examen de l'état général des infrastructures nous permet de relever que sur les 32 stades dont disposera le Cameroun, les onze qui ont servi lors de la Can 2016 sont prêts, disponibles et fonctionnels. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter, 7 à construire ; les travaux des deux complexes les plus prestigieux en l'occurrence Olembe et Japoma ayant déjà démarré ».

Le point de presse donné hier, 18 juillet 2017 par Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, le ministre des Sports, est venu lever ce nuage épais qui entourait l'organisation de la Can de football masculin 2019 qu'organise le Cameroun. A 17 mois du Coup d'envoi de cette compétition, rien n'était encore clair par rapport aux exigences du cahier de charges de la Confédération africaine de football (Caf). Le pays organisateur a l'obligation de mettre à la disposition de la Caf toutes les infrastructures sportives « constituées d'un stade de compétition et de 05 terrains d'entraînement par site ».

