Mali: Climat tendu dans le Nord du pays

Cet ancien responsable du Mouvement pour l'unité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) a décidé de faire allégeance à l'organisation de l'Etat islamique (EI) au terme d'une alliance avec Mokhtar Belmokhtar, le chef jihadiste algérien. Il est régulièrement cité dans les prises d'otages et les attaques dans cette partie du pays. Pendant ce temps, les ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l'Azawad ont repris par les armes la ville d'Anéfis.

Le premier bilan non officiel fait état de plusieurs véhicules détruits, de nombreux blessés, mais également des morts dont le nombre exact reste encore inconnu. Mais, des soupçons sont portés vers des islamistes qui écument la région et qui restent réfractaires à la mise en application dudit accord. Notamment les hommes d'Adna Abu Walid Sahraoui, dont le mode opératoire ressemble à celui ayant conduit à ces hostilités.

Plus d'une semaine après l'enlèvement d'un convoi militaire par des hommes armés dans le nord-est du Mali, de nouveaux combats sont signalés entre la localité de Ménaka et la frontière nigérienne. Des groupes armés favorables à l'Accord de paix d'Alger sont tombés dans une embuscade mardi avant d'être attaqués par des combattants encore non identifiés.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.