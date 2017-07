A l'élection présidentielle de 2012, il quitte le Pds pour soutenir la Caolition « Luy Jot Jotna » de Cheikh Tidiane Gadio. Un homme dont il se dit séduit par « ses qualités humaines et son engagement pour la bonne cause ». « J'ai quitté le Pds parce que je n'étais pas traité à ma juste valeur », se justifie-t-il. Assane Abdoul Sow ne veut pas faire de la politique son métier. Selon lui, il ne s'y est tout simplement engagé que pour sortir les populations du Walo de la pauvreté. « J'ai remarqué que les gens d'ici souffrent énormément. A la veille de chaque élection les politiciens viennent avec des tas de promesses qu'ils n'arrivent jamais satisfaire. Aujourd'hui, mon objectif est de faire la politique autrement, en évitant de tromper la populations », note-t-il.

C'est l'histoire d'un éleveur qui a débarqué, il y a huit ans, dans la sphère mouvementée et controversée de la politique. Assane Abdoul Sow, tête de liste de la coalition Pôle alternatif/ 3ème voie Sénégal « dey dem » du Pr Cheikh Tidiane Gadio peut s'enorgueillir de sa bonne réputation dans le département de Dagana et plus particulièrement dans la commune de Mbane où il est originaire.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.