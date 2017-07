Cameroun: De réelles chances camerounaises aux jeux de la Francophonie

Le Cameroun a gagné quatre médailles : une d'or en danse de création, une d'argent dans le conte, deux bronze dans la marionnette et en jonglerie avec ballon. Donc nos ambitions naturellement vont plus loin que ça. Nous espérons et souhaitons par rapport aux prestations de nos enfants remporter au moins deux médailles d'or qui nous permettrons de revaloriser davantage le classement du Cameroun au soir du 31 juillet.

En d'autres termes, il a mis à la disposition de ces compétiteurs, des locaux et du matériel pour les préparations. A titre personnel, j'ai été désigné par le ministre des Arts et de la Culture, en complicité avec le ministre des Sports, point focal du volet culturel des Jeux de la Francophonie pour le Cameroun. Je suis donc appelé à jouer pleinement ce rôle.

Et après une mise en commun de tous les experts commis dans le monde pour ces sélections internationales, une liste de candidats retenus pour le Cameroun a été dévoilée et nous avons été heureux de constater que nous avons frappé fort, parce que le Cameroun a pu s'inscrire dans huit disciplines. C'est déjà un record.

A travers des communiqués de presse, tous ceux qui étaient intéressés en répondant aux critères ont pu se retrouver au Centre culturel camerounais pour cette première sélection. On avait alors gardé une soixantaine de candidats. Ceux-là sont passés à la finale et c'est lors de cette finale qu'on a retenu les vingt compétiteurs qui ont été présentés au jury international, mis en place par le comité international des Jeux de la Francophonie.

Comment s'est déroulée la préparation des artistes pour ces Jeux ? Pour mieux nous outiller, nous avons travaillé en deux phases. La première a en une résidence externe. Ceci nous a permis de travailler avec tous les compétiteurs chez eux, dans les conditions ouvertes. Et puis nous avons obtenu du comité d'organisation national, qui est piloté par le ministre des Sports et de l'Education Physique, une autre phase de mise en stage bloqué.

En danse, Sn9per Crew arrive avec autant d'ambitions que Guilili, champion de la catégorie danse de création lors de la précédente édition. Edmond Atangana quant à lui vise davantage que le bronze décroché en jonglerie en 2013. Durant ces quatre dernières années, il a eu le temps de s'aguerrir pour espérer décrocher un métal plus précieux. Même état d'esprit pour la compagnie Mamessi dans la catégorie des marionnettes géantes. Une nouvelle médaille de bronze pour Thierry Fotso Bateng et consorts serait une déception.

En athlétisme, Sandrine Mbumi (triple saut) et Auriol Dongmo (lancer de poids) se présentent comme les plus grandes chances de lauriers du Cameroun. Les deux athlètes, déjà médaillées de bronze lors des Jeux de 2013, ont entre temps gagné en maturité en remportant des titres continentaux. Les Jeux d'Abidjan paraissent largement à leur portée.

Le Cameroun peut-il faire mieux cette année qu'en 2013 lors de la 7e édition des Jeux de la Francophonie ? A Nice (France), la délégation camerounaise a terminé au 10e rang du classement général, avec 13 médailles au total, dont 3 en or, 7 en argent et 7 en bronze. Quelques médaillés de cette édition seront encore présents à Abidjan, avec l'objectif d'améliorer leurs performances.

