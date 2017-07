Sénégal: Daouda Mbow «Manko Taxawu Sénégal» à Matam - « Nous avons de fortes chances de battre Benno »

interview

Coordonnateur départemental du mouvement « And dolel Khalifa Sall » de Matam et plénipotentiaire de la coalition « Manko Taxawu Sénégal », Daouda Mbow revient, dans cet entretien, sur les forces et faiblesses de leur formation politique pour ces élections législatives dans le département.

Quelles sont les forces et les faiblesses de la coalition « Manko Taxaawu Sénégal » dans le département de Matam ?

La coalition Manko Taxawu Sénégal a investi des hommes et des femmes porteurs d'espoir, pétris de valeurs et de qualités. Au niveau du département de Matam, nous avons la chance d'être représentés dans les dix communes que compte le département, avec une équipe soudée et dynamique autour des investis en l'occurrence Dr Mohamadou Fofana et Aminata Guissé (titulaires) et Demba Sy et Coumba Thiam (suppléants). S'agissant des faiblesses, vu l'étendue du département, des véhicules auraient permis à notre coalition de sillonner tous les villages du département pour échanger avec les populations et mieux s'imprégner de leur souffrance en vue d'apporter des solutions idoines. Malheureusement, au moment je vous parle, aucun moyen de transport n'est mis à la disposition de la coalition, mais cela ne nous empêche guère de descendre sur le terrain.

Depuis le début de la campagne, nous n'avons pas senti la présence de votre coalition dans le département de Matam. Pouvez-vous nous décliner votre programme de campagne ?

Notre programme tourne essentiellement autour d'une campagne de proximité. Nous avons entamé les concertations avec les associations de femmes et de jeunes en vue de leur faciliter la création des Gie pour ensuite leur permettre de trouver de financements. A cela s'ajoutent des caravanes et des meetings dans tout le département. Nous déplorons les lenteurs dans la distribution des cartes d'identité biométriques qui risquent de priver beaucoup de Sénégalais d'accomplir leur devoir citoyen. C'est pourquoi nous proposons qu'une loi soit votée à l'Assemblée nationale pour permettre à tout Sénégalais n'ayant pas obtenu sa nouvelle carte de voter avec l'ancienne. Nous dénonçons aussi les pratiques d'achat de conscience de la part de certains responsables politiques du département. Nous attirons l'attention de l'autorité administrative de bien veiller sur les éventuelles fraudes.

Compte tenu de vos moyens de campagne dérisoires, quelles sont vos chances pour remporter ces élections ?

Nous sommes convaincus que nous avons de fortes chances de battre "Benno Bokk Yaakaar" à Matam, vu les nombreuses contestations et frustrations dans ses rangs depuis la publication des listes. A Thilogne, aucun leader « Apériste » n'est investi sur la liste de Bby. Cela a ainsi créé une situation de désespoir et de frustrations dans les rangs de l'Alliance pour la République (Apr). Pour beaucoup de militants, le président Macky Sall n'a aucune considération pour leur localité. Si l'on sait que Mamadou Elimane Kane dit Mek est investi tête de liste départementale de la coalition « Oser l'avenir » de Me Aïssata Tall Sall. Il y a de quoi s'inquiéter pour Bby.