Togo: L'UE et l'Allemagne financent à hauteur de 12,35 milliards de F CFA

Le Togo ne sera pas seul sur le chemin de sa décentralisation. Pour preuve, nombreux sont les partenaires du pays que dirige Faure Gnassingbé, à promettre leur accompagnement. Et parmis ces partenaires, il y a l'UE (Union Européenne) et l'Allemagne. Les deux viennent d'annoncer leur contribution au programme de décentralisation et de gouvernance locale, que lance le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadowa Boukpessi lundi prochain.

Etalé sur la période 2017-2021, ce programme qui selon les attentes devra contribuer "à améliorer la gouvernance locale et l'accès des citoyens aux services municipaux", sera donc doté d'une enveloppe de 14 millions d'euros de l'UE et de 5 millions d'eurosde la Coopération allemande, sout un total d'environ 12,35 milliards de F cfa. Par cet accompagnement, l'UE et l'Allemagne attendent du ministère l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales (MATDCL), le renforcement de ses capacités en vue de la mise en œuvre efficace et efficiente du processus de décentralisation. Il permettra également au gouvernement Togolais de cibler et de couvrir avec plus de précision les besoins financiers des collectivités locales et améliorer le suivi réalisé par les pouvoirs déconcentrés.

On renseigne également que "la prestation de services, la transparence et la reddition des comptes seront renforcées dans les 5 Chefs-lieux de région (Tsévie, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong) ainsi que dans 8 autres villes secondaires" et "une attention particulière sera consacrée à l'Etat civil afin d'accélérer et moderniser la délivrance des actes d'état civil et d'actes administratifs".

Contexte

Le processus de décentralisation au Togo connaît un certain renouveau depuis l'adoption par le Gouvernement en mars 2016, de la feuille de route de la décentralisation et des élections locales, proposée par le comité technique mis sur pied à cet effet ainsi que l'adoption le 23 juin 2017, de la loi portant création des communes.

Les partenaires au développement, dont l'Allemagne et l'Union européenne, accompagnent ce processus. Ils ont réaffirmé, lors de l'atelier national sur la décentralisation tenu en décembre 2016, leur ferme volonté à travailler avec le gouvernement Togolais pour relever les défis liés non seulement à la mise en œuvre de la feuille de route de la décentralisation, mais aussi ceux liés à la mise en place prochaine des élections locales.