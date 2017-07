Ile Maurice: Escroquerie alléguée - Deux amis se déchirent pour un contrat de Rs 360 000

Or, en avril, Cédric aurait décidé de rompre leur partenariat. C'est alors que commencent les ennuis. «Il me devait de l'argent, notamment ce que j'avais investi. J'ai des preuves, des factures de ce que j'ai dépensé lors de notre partenariat.»

Les deux hommes auraient trouvé un accord. Michaël raconte qu'il a fait de sorte à ce que Cédric décroche le contrat à son nom. «C'était un contrat qui valait Rs 360 000.» Il était prévu que Michaël et Cédric se partagent les gains. «Je payais les employés entre-temps, les charges de la location des voitures me revenaient également, mais je lui faisais confiance.»

Tout aurait commencé en janvier, raconte Michaël Lavigilante. Il possédait une société de contracting pour la construction et la soudure. Ayant rencontré quelques difficultés, il a dû mettre la clé sous le paillasson. «J'avais des contrats mais je ne pouvais plus les prendre au nom de ma société car j'avais eu des problèmes de retour fin 2016.» L'entrepreneur aurait alors décidé de solliciter l'aide de son ami Cédric, qui possède une compagnie similaire. «Il n'avait pas de contrat. Cela tombait bien pour lui.»

Ils étaient amis. Associés en affaires. Aujourd'hui, Michaël Lavigilante et Cédric se regardent en chiens de faïence. Et ont tous deux porté plainte à la police l'un contre l'autre... À l'origine de cette mésentente : un contrat de Rs 360 000.

