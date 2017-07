Sénégal: Mbacké - Le projet alternatif de « Ndawi Askan Wi »

A Mbacké, la coalition « Ndawi Askan Wi » repose sa campagne sur un discours délesté de toutes promesses démagogiques sous la conduite de Bassirou Mbacké, la tête de liste départementale. Le projet qu'elle propose aux électeurs se veut alternatif et réaliste.

Des promesses de campagne sans lendemains comme si on était à des joutes présidentielles, ne comptez pas sur la coalition « Ndawi Askan Wi » de Mbacké pour vous en faire. Bassirou Mbacké, la tête de liste départementale et ses camarades axent leur discours sur le rôle du député et sur les 13 propositions ou initiatives parlementaires qu'ils comptent appliquer une fois élus. Par cette démarche, les camarades d'Ousmane Sonko disent se démarquer des autres coalitions en lice.

« Contrairement à beaucoup de partis, nous, nous connaissons le rôle du député qui n'a pas vocation à promettre la réalisation d'infrastructures par exemple. On s'est inscrit dans une dynamique réaliste qui consiste à faire des propositions relatives au mandat du député que nous comptons appliquer une fois à l'Assemblée nationale », soutient cet ingénieur-agronome, enseignant-chercheur à l'université de Thiès. Secrétaire général du parti « Jot Sa Rew », Bassirou Mbacké a décidé de rejoindre la coalition « Ndawi Askan Wi » parce qu'elle présentait « les meilleures convergences avec nous ».

A l'en croire, les populations de Touba commencent à adhérer au projet alternatif qu'il est en train de leur proposer. Les jeunes et les femmes sont les plus réceptifs à ce message, selon lui. Au point que ce qui lui semblait jusque-là comme mission impossible, s'inscrit désormais dans l'ordre du possible : gagner le département de Mbacké. « Certes, nous sommes entrés tardivement dans la campagne, mais nous sommes parvenus à nous démarquer des autres listes par notre discours de vérité. On sent une prise de conscience chez les populations, elles ne croient plus aux promesses farfelues et savent que nous nous ne sommes pas en campagne présidentielle. Donc, nous pensons très franchement à gagner le département », souligne avec force Bassirou Mbacké.

Pour remporter ces Législatives, cette coalition compte s'appuyer sur deux facteurs : leur stratégie de campagne faite de visites de proximité et l'aura grandissante de leur tête de liste nationale Ousmane Sonko. Quant à sa casquette de « Mbacké-Mbacké », Bassirou Mbacké ne compte pas l'utiliser pour aller à la pêche aux voix. D'ailleurs, lui ne se définit pas comme un chef religieux.

« Je suis de la famille, mais je n'ai pas une fonction maraboutique. Je n'ai pas de « daara » ni de talibés. Mon métier, c'est l'agronomie, l'enseignement et la recherche. J'ai été conseiller technique à la Présidence de la République, j'ai le droit de prétendre à toutes les fonctions civiles et administratives de mon pays. Mais, quant à profiter de mon appartenance familiale pour gagner des voix, non », martèle-t-il.