Togo: Lomé a le soutien de Lisbonne

Le Togo et Portugal sont des pays amis. Et entre des amis, pour raffermir les liens existants, il est indispensable de se fréquenter. C'est donc dans cette optique que le ministre togolais des Affaires étrangères, de la Coopérationet de l'Intégration, effectue depuis hier jeudi à Lisbonne, une visite de travail.

Reçu en audience par son homologue du Portugal, Augusto Santos Silva, Professeur Dussey a discuté avec celui-ci "des questions d'intérêt commun aux deux pays".

Aussi, une séance de travail entre les Les délégations des deux pays, sous la direction des deux ministres a aussi planché sur " des questions liées aux relations bilatérales entre le Portugal et le Togo, et l'agenda international du Togo qui assure la présidence en exercice de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) depuis le 04 juin dernier pour un mandat de douze mois". Occasion pour les deux parties, au plan bilatéral, de faire "le point de la coopération politique et économique entre le Togo et le Portugal. Ils se sont felicités, sur le plan commercial, de l'ouverture d'une ligne aerienne entre le Portugal et le Togo. Ainsi, depuis le debut de cette semaine, TAP Portugal dessert la ville de Lome. En ce qui concerne la coopération politique entre les deux pays, les deux diplomates se sont réjouis des échanges réguliers qu'ils entretiennent et de leur convergence de vue sur les questions internationales. Sur le plan économique, Messieurs Santos Silva et Dussey ont convenu d'œuvrer à l'intensification des échanges commerciaux et de la promotion des investissements entre les deux pays".

Quant à ce qui concerne l'agenda international du Togo, le ministre togolais des Affaires étrangères "a évoqué, tour à tour, les priorités du mandat du Togo à la présidence de la CEDEAO, la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée et les attentes du Togo pour le 5ème Sommet UE-Afrique qui se tiendra en novembre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a dès lors insisté "sur la volonté exprimée par le Président de la République Togolaise, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé de faire de son mandat à la tête de la CEDEAO, un mandat de l'action". Des dires de M. Dussey, il a été défini "quatre principales priorités" qui sont, "œuvrer à l'effectivité de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace sous-régional", "organiser une conférence internationale sur la paix et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique", "organiser un forum économique entre la CEDEAO et les partenaires et " appeler à la mise en place d'un système de santé efficace en Afrique de l'Ouest". Le ministre togolais a enfin "réaffirmé à son homologue, la tenue, à Lomé, du Sommet Afrique-Israël du 22 au 26 octobre 2017 et de la 33ème Conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la Francophonie du 24 au 26 novembre 2017".

Pour sa part, M. Santos Silva a salué "l'engagement du Togo au service du développement de l'Afrique en général et de la CEDEAO en particulier à travers les initiatives concrètes et courageuses prises par ses plus hautes autorités". Le Togo à entendre ce dernier a le "soutien du Portugal pour la réussite des tous ces engagements". Pour ce faire, Lisbonne ne ménagera pas les efforts nécessaires pour renforcer davantage la coopération avec le pays de Faure Gnassingbé.

La visite de Robert Dussey prend fin demain samedi.