Interpellé sur son absence lors des grands meetings de la coalition « Benno Bokk Yakaar », Malaw Sow se veut catégorique. « Je ne peux pas battre campagne à côté de Moustapha Niass puisque nous n'avons pas la même vision politique », a expliqué Momath Sow qui, pendant ces deux derniers jours, a organisé des rassemblements et des caravanes dans la commune de Nioro pour demander aux populations de voter pour les deux candidats investi par « Benno Bokk Yakaar ». « Je préfère que ces derniers gagnent car le poste de député ne m'intéresse pas ,a souligné M. Sow. Néanmoins, il a promis d'être un député exemplaire s'il est élu en défendant les intérêts des populations de Nioro mais aussi en œuvrant pour la justice et la vérité.

D'après lui, plus de 400 bourses de sécurité familiale ont été distribuées aux populations de la commune de Nioro. « Nous ne pouvons ne pas faire campagne et remporter ces élections car l'opposition est faible ici. Il y a même des têtes de listes des coalitions qui ont rejoint mon camp en pleine campagne », a souligné M. Sow. Cependant, il n'a pas nié l'achat des consciences. « Donner de l'argent pendant la campagne est un geste de solidarité envers nos militants », a-t-il tenté de justifier.

Selon lui, les représentants des coalitions présentes à Nioro du Rip n'ont pas d'arguments face aux nombreuses réalisations du président Macky Sall qui sont en train de changer le visage de la commune de Nioro. « Vous avez vu, vous-mêmes, il y a des chantiers partout », a fait savoir le président du Conseil départemental. Ajoutant qu'en plus de la modernisation de la commune de Nioro, le chef de l'État a mis à la disposition du monde rural des semences et des engrais pour l'agriculture, sans compter des bourses de sécurité familiale.

