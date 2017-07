Ile Maurice: Il dort dans un bus - Des Mauriciens tendent la main à Riyad, 14 ans

Nous avons sollicité la Child Development Unit. Cette unité dont Riyad ne veut plus entendre parler. Une source affirme qu'il a déjà été pris en charge. Après plusieurs consultations avec un psychologue, il avait été décidé de l'envoyer à l'établissement psychiatrique de Brown-Séquard à nouveau. Cependant, il se serait encore échappé. Contacté au téléphone, un préposé du ministère du Développement de l'enfant nous a informés qu'une enquête est en cours pour revoir toutes les possibilités d'aider Riyad, en lui offrant le meilleur encadrement possible.

Au moment de l'adolescence, Riyad se serait laissé entraîner dans d'autres fléaux. Il a eu plusieurs démêlés avec la justice. Il y a quelques mois, la police l'avait retrouvé dans un état second à la rue Desforges. Il avait été emmené à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo et y avait été admis pendant deux jours. À sa sortie, il avait été transféré à Brown-Séquard, mais il aurait fugué au bout de quelques jours. Encore une fois.

«Laba, so konportman inn anpiré. Linn vinn violan. Nou finn désid pou amenn li swiv tretman Brown-Séquard. Li'nn res dé mwa apré li'nn réfer mem zafer. Li ti pé revolté avek so mama», confie cet habitant de la capitale.

«Il avait été admis à l'école Beaugeard à Port-Louis. Mais sa scolarité ne s'est pas bien passée non plus. Il a été livré à lui-même lorsque l'état de santé de sa mère s'est détérioré», poursuit Raoul. Au bout de quelques années passées à l'orphelinat de la rue Labourdonnais, le jeune Riyad est transféré à celui de la rue St-Georges.

Cependant, au fur et à mesure que Riyad grandit, les choses deviennent encore plus difficiles. «La vie l'a rendu encore plus turbulent. Nou ti pé pardonn li, nou ti pé koz ar li, ésey fer li konpran. Mais il commençait à avoir des problèmes de comportement», indique Raoul. Ce dernier raconte que durant leur séjour au couvent, aucun membre de leur famille ne leur a rendu visite.

«Ce n'est pas un enfant facile à cause de ce qu'il a vécu. Nous l'avions recueilli, mais après quelques jours, il est parti», confie Raoul (prénom modifié). Ce dernier a connu la mère de Riyad, alors qu'elle était pensionnaire au couvent d'une société musulmane à la rue Labourdonnais. «Sa mère souffrait de dépression depuis son admission. Je sais qu'elle s'est mariée et son époux est mort dans un accident. Il avait été percuté par une voiture», se souvient notre interlocuteur.

