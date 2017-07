Sénégal: Me Aissata Tall Sall, coalition « Osez l'Avenir » - « Thiès n'appartient à personne »

Une pique lancée aux rewmistes et liée certainement à la forte mobilisation de ses partisans venus l'accueillir derrière le responsable local, Bachir Bâ, tête de liste départementale de la coalition « Osez l'Avenir ». Me Aïssata Tall Sall a noté cette marque de considération qui lui fera dire qu'elle ne pensait pas bénéficier d'un tel accueil. « Votre accueil me laisse croire que cette ville de Thiès n'appartient à personne, mais qu'elle a besoin de dignes représentants qui travaillent à redorer son blason et retrouver son lustre d'antan », a-t-elle dit enthousiaste.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.