Congo-Kinshasa: Kinshasa - Bismarck Biyombo lance son camp d'entrainement pour aider les jeunes basketteurs

«Nous ne pourrons pas travailler avec tous les 100. Nous voulons leur donner la chance s'exprimer, de jouer librement et cela nous donnera la possibilité de voir comment est-ce que nous pouvons les aider. Nous allons travailler sur les fondamentaux et autres. Pour nous l'objectif, c'est de pouvoir leur donner des bourses scolaires. Notre vision face aux jeunes, n'a pas changé».

Les 40 autres reviendront samedi 22 juillet pour la suite du concours. A la fin de la journée, 24 seulement seront retenus en vue de prendre part aux All Stars Games le dimanche 23 juillet. Bismarck Biyombo s'est expliqué sur l'importance de ce camp et l'objectif final :

