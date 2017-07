Sénégal: Rassemblement à Pikine - L'Uc « Buntu bi » promet de modifier le code pétrolier

A Yeumbeul où elle a tenu un grand rassemblement, l'Union citoyenne « Buntu bi » a promis de modifier le code pétrolier sénégalais afin que le pétrole découvert puisse profiter à nos compatriotes et non à des nations étrangères. Elle compte également faire d'autres propositions de lois touchant l'éducation et l'entrepreneuriat féminin.

L'Union citoyenne « Buntu-bi » qui a participé à toutes les élections qui ont eu lieu dernièrement sous forme de diverses alliances a décidé, cette fois-ci, d'aller seule car estimant avoir atteint sa maturité. Tête de liste nationale de la convention citoyenne « Buntu bi », Théodore Chérif Monteil assure que cette formation politique travaille à mettre le citoyen au centre de la chose publique. En leur faisant comprendre que quand on a le pouvoir de voter, on a aussi la possibilité d'être candidat. « Si les citoyens de qualité se désintéressent de la politique, ce sont des médiocres qui vont gouverner le pays », a-t-il indiqué. Il est d'avis que la chose politique est la chose la plus normale, la plus noble dans une société.

A l'en croire, « Buntu-bi » a travaillé sur un certain nombre de lois. Mais, la première qu'elle compte attaquer une fois à l'Assemblée nationale est liée au règlement intérieur de la deuxième institution de notre pays. « Ce règlement intérieur ne permet pas au député de faire la proposition de loi que le règlement lui permet de faire », a indiqué Théodore Chérif Monteil. « L'Uc Bunt bi va travailler à modifier ce règlement intérieur et nous sommes en train de plancher sur de grandes lois qui vont toucher sur l'éducation, l'entrepreneuriat féminin et essentiellement l'énergie », a-t-il ajouté.

Théodore Chérif Monteil a révélé que « Buntu bi » va modifier le code pétrolier qui, selon lui, permet, aujourd'hui, aux grandes nations de s'accaparer de cette future richesse qui aurait dû être le pétrole sénégalais et qui, poursuit-il, est en train de nous échapper. « Les Sénégalais parlent très souvent de pétrole et de gaz mais demain on aura que nos yeux pour pleurer car le code pétrolier de 1998 est caduc », a-t-il martelé.

Pour sa part, la tête de liste départementale de Pikine, Youssoupha Yade précise que l'ère de faire de la politique moyennant de l'argent doit être révolue en précisant que la stratégie adoptée à Pikine où « Buntu bi » est en compétition avec de grandes coalitions comme Bby et la coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal » et autres consiste à faire le maximum de proximité et d'ouvrir les yeux aux populations sur la nécessité de voter « Bunti bi ».