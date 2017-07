Congo-Kinshasa: Boma - Les déclarants en douane accusent la DGI de saisir illégalement des marchandises

«La DGI Boma s'est arrangé avec le parquet de Boma ainsi que la police la SCTP (Société congolaise de transport et ports) pour procéder à des saisies illégales des marchandises au niveau du port. La pratique était suspendue mais fort malheureusement quelques temps après, la DGI n'a pas bien jugé le résultat de la commission. Elle est descendue à Boma et la pratique continue aujourd'hui», fait savoir M. Dimoneka.

L'union des déclarants de douane de Boma accuse la Direction générale des impôts (DGI) ressort de la ville de Boma (Kongo-central) de saisir illégalement des marchandises et conteneurs des commerçants au port de la même ville. Dans une déclaration faite ce vendredi à Radio Okapi, le président de cette association Fifin Dimoneka souligne sans plus de précision que cette pratique avait été interdite depuis des mois par les autorités provinciales.

