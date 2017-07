Devant ses nombreux militants, composés en majorité de femmes, la tête de liste nationale de la coalition « And Saxal Liggeey » a appelé le Ndiambour à soutenir massivement sa liste. « Voter pour nous, c'est véritablement choisir un nouveau contrat politique », a dit et répété Aïda Mbodj qui a tenu aussi à rencontrer les commerçants, les mécaniciens et les chauffeurs des gares routières de Dakar et de Touba.

Aïda Mbodj était, hier, dans la capitale du Ndiambour. Accueillie par des dizaines de militants et de sympathisants, la tête de liste nationale de la coalition « And Saxal Liggeey » a sillonné les rues, se rendant dans quelques quartiers avant de tenir un grand rassemblement qui a vu la participation de personnes venues de tous les villages du département de Louga.

