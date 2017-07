Angola: Lunda Sul - La route nationale 180 favorise la diversification de l'économie

La route nationale 180 a un total de 643 kilomètres et relie les provinces de Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico (région est du pays).

Ainsi, elle a exhorté l'entreprise chargée des travaux de construction à s'engager dans la conclusion de ceux-ci dans les délais fixés afin d'assurer un mouvement plus confortable et sûr aux citoyens.

Le gouverneur de Lunda Sul a ajouté que la route interprovinciale permettrait la mise en œuvre des programmes de réinsertion sociale et de développement socio-économique, dans le cadre des politiques de l'exécutif de lutte contre la faim et la pauvreté.

« Cette route, achevée, va en quelque sorte intensifier et lancer la diversification de l'économie dans notre région, car elle stimulera le commerce de divers produits et permettra l'augmentation de l'activité commerciale», a-t-elle dit.

Saurimo — L'achèvement de la réhabilitation de la route nationale 180, reliant les provinces de Lunda Norte et Lunda Sul / Moxico, intensifiera, dynamisera et stimulera la diversification de l'économie de la région est du pays, a déclaré jeudi, à Saurimo, le gouverneur de Lunda Sul, Cândida Narciso.

