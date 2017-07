Madagascar: Hippisme - Place à la Journée des fleurs

La 8e réunion de l'AHCEL aura lieu dimanche à Mahazina à partir de 14h. Une très belle journée en perspective avec au menu cinq courses qui mettront face à face tous les chevaux en forme du moment.

La première course sera ouverte aux chevaux de quatre ans avec un authentique favori notamment Jonquille de Val qui aura à se découdre avec Falivolasoa Faniryu, mais c'est certain que les cinq autres chevaux du lot ne viendront pas pour faire de la figuration.

Dans la seconde course, ils seront six chevaux à se battre avec ce duel très prometteur entre Luna Bella et Ministar.

Osarus sera le cheval à battre de la 3e course où six concurrents seront en lice, mais la bataille est plus ouverte à la quatrième épreuve où Nouvelle Star, Koldikova et Magique Etoile peuvent prétendre à la victoire.

La course phare de cet après-midi dominical mettra aux prises cinq chevaux de l'élite avec ce duel attendu entre L'Oiseau Bleu et Kathy qui prendra comme toujours du Pleasure.