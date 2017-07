Sénégal: Mame Balla Lo à Sinthiou Malème - « Donner une majorité confortable au chef de l'État »

En tournée, le coordinateur départemental de « Benno Bokk Yakaar », le député-maire, Mame Balla Lo, demande aux populations des communes de donner une majorité confortable à sa coalition à l'Assemblée nationale afin que le chef de l'État puisse poursuivre les actes de développement qu'il est en train de poser.

Le coordonnateur de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar a été accueilli par une foule en liesse à Touba Fall, situé à 10 km de Tambacounda, jusqu'à la place réservée pour le meeting organisé par les leaders du « Benno », Abdou Samat Sakho et Diaraye Bâ, à Sinthiou Maléme. L'édile de la ville de Tambacounda a eu droit à un accueil chaleureux. Une forte mobilisation des militants acquis à la cause de ces deux responsables précités, adjoints au maire de Sinthiou Maléme, a été notée. Ce sont des dizaines de villages de cette commune qui ont été représentés par de fortes délégations malgré la pluie.

Les klaxons de motos et de véhicules accompagnent le morceau fétiche dédié au président Macky Sall. Tous se sont engagés à offrir une large victoire à la coalition « Benno Bokk Yakaar » au soir du 30 juillet 20017. Même si beaucoup d'orateurs sont revenus sur ce qu'ils qualifient le mépris de leur maire « qui n'œuvre pas du tout à la massification de l'Alliance pour la République dans cette commune ». Ils ont tous scandés que si ces élections étaient deslocales, la coalition « Benno Bokk Yakaar » perdrait à Sinthiou Maléme. Le député-maire leur a solennellement demandé d'offrir au président Macky une majorité confortable à l'Assemblée afin qu'il puisse poursuivre les actes de développement qu'il est en train de poser. «C'est cette majorité qui permettra la résolution des différentes doléances que vous posez et qui ont trait à l'enclavement, au développement de manière générale», a répondu Mame Balla Lô. Cette forte mobilisation est une belle opération réussie par Abdou Samat Sakho et Diaraye Bâ qui ont reçu des encouragements des villageois.

Mame Balla Lô a invité tous les citoyens à aller rapidement retirer leur carte pour faire le bon choix afin qu'au soir du 30 juillet que les résultats soient favorables à « Benno Bokk Yakaar » et que la victoire soit fêtée dans ce département de Tambacounda. Auparavant, M. Lô a fait des visites de proximité dans la commune auprès des commerçants de la rue Aïnina Fall et environs. Sa caravane s'est également rendue au quartier Daybatou où les populations l'ont rassuré de voter la liste « Benno Bokk Yakaar ».