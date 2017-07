Burkina Faso: Me Halidou Ouedraogo à propos du Crash d'Air Algerie - « Aucun ayant droit des victimes burkinabè n'a été indemnisé »

Surtout que selon les membres de l'association, les indemnisations des familles des victimes ont été mal conduites. Mais avant d'aller dans le fond sur cette question, le président de l'association a d'abord prévenu que quel que soit le montant, cela ne compensera pas la perte que les familles ont subie. Tout ce que les familles demandent, a-t-il dit, c'est que les uns et les autres, dans cette affaire, se gardent de jouer aux rapaces et mettent de la décence dans leurs actions.

Partant de ce point de vue, l'AFAVIC a donc estimé qu'il y a une coaction et que la responsabilité des deux structures doit être engagée afin que les familles puissent faire leur deuil. « Sinon, le ressentiment que j'ai actuellement est le même que celui que j'avais lors du premier jour du drame ; la douleur et la colère », s'est indigné Halidou Ouédraogo.

Cela va faire bientôt trois ans que le vol 5017 de la compagnie Air Algérie s'est écrasé non loin de Gossi, en territoire malien, avec à son bord six membres d'équipage et 110 passagers. Bientôt trois ans que les familles des victimes sont toujours en attente de la manifestation de la vérité et de la justice. Du moins, c'est ce qu'elles ont fait savoir lors d'une conférence de presse qu'elles ont tenue le 20 juillet 2017, à leur siège, à Ouagadougou.

