Madagascar: Santé - Le « Mandela Day » en faveur des vulnérables

Toujours dans le cadre du « Mandela Day », les actions bénévoles en faveur des concitoyens vulnérables se poursuivent. Grâce au CSB II en construction dans le quartier d'Ambolonkandrina, 850 personnes « défavorisées » auront désormais, sous peu, accès aux soins de santé de base.

Ce projet communautaire a été réalisé avec le concours de plus de 500 volontaires, universitaires pour la plupart et inspirées des valeurs promulguées par l'icône politico-historique mondiale, Nelson Mandela. Des volontaires qui se sont rejoints à l'initiative de SEM Vuyelwa Maud Dlomo, Ambassadeur de l'Afrique du Sud, du groupe Axian, de l'Université d'Antananarivo et du ministère de la Santé publique. Notons que toutes ces personnalités ont rehaussé la cérémonie d'hier de leur présence. Cette action sociale de grande envergure, puisque touchant directement au quotidien de la population locale, a reçu un écho favorable de la part de celle-ci. Le Délégué au Maire du IIe arrondissement de le souligner en s'adressant aux officiels et à la population : « Nous remercions de tout cœur tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce beau projet humanitaire. Par ailleurs chers riverains, je vous invite à profiter de ce CSB en respectant les infrastructures et la structure organisationnelle, pour notre bien-être à nous. »

Humanitaire. Les actions humanitaires contribuent au développement et à l'émergence d'une justice sociale. En ce sens, les initiatives ne manquent pas, bien qu'elles n'arrivent pas encore à suppléer à tous les besoins. Néanmoins, elles ont osé le pari de commencer et de s'inscrire dans la durée, à l'instar de celles entreprises par la Fondation Telma, primée en 2013 comme « Meilleur acteur humanitaire à Madagascar » par les Nations unies. Lova H. Bordes, Directeur communication du groupe Axian de rappeler : « Avec la construction des 57 sekoly Telma dans tout Madagascar jusqu'en décembre 2017, nous relevons une nouvelle fois le défi de multiplier les CSBII, en réponse aux demandes des Malgaches, même dans les zones les plus enclavées. Toutes les filiales du groupe Axian travaillent quotidiennement à l'amélioration du niveau de vie des Malgaches. Nous sommes convaincus que la Santé et l'Education sont les piliers du développement. »