Sénégal: La saison des « gros bras »

Physique de déménageur, biceps saillants bien visibles mis en valeur par un T-shirt très près du corps, lunettes noires sur le nez et l'air farouche, ils scrutent tout autour d'eux. Ils sont repérables dans les cortèges des hommes politiques qui sillonnent en ce moment le pays dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives. Vous l'aurez deviné, je veux parler des gardes du corps. Très demandés pour assurer la sécurité des meetings et des personnalités, certains d'entre eux ont été tristement impliqués dans les échauffourées qui ont émaillé la campagne électorale.

Beaucoup de lutteurs en mal de combat y ont trouvé un exutoire à leur trop plein d'énergie accumulé pendant les entrainements. Souvent non formés pour assurer correctement leur job, à beaucoup d'entre eux, il manque ce brin de professionnalisme qui permet de garder son sang-froid face à une situation qui se complique.

Confondant force et efficacité, ils sont parfois à l'origine des violences à cause de leurs interventions malheureuses et non maîtrisées. Toutefois, ils ne craignent pas de se retrouver en chômage car dans notre pays, la violence politique est toujours en embuscade dans les différentes campagnes électorales rythmant la vie démocratique.

Et cela soulève de sérieuses interrogations. Comment un pays qui se targue de voter depuis 1848 ne parvient-il pas jusqu'à présent à vivre des élections tranquilles où seule est privilégiée la force des idées et des programmes. Et sur ce point, en dehors du niveau culturel et civique pas élevé d'une bonne partie du peuple (ce qui constitue toujours un facteur aggravant), la responsabilité des hommes politiques est largement engagée.

Car si l'on considère le camp d'en face comme une force qu'il faut annihiler, en tenant un discours « guerrier », cela peut être interprété par les militants les plus extrémistes ou faibles d'esprit comme un feu vert pour faire parler la poudre. Et malheureusement, certains politiciens se laissent prendre à ce jeu dangereux. Faute d'arguments et de propositions, ils se transforment en sac à railleries, désinforment ou parlent de fraude pour justifier une éventuelle défaite.

En définitive, il serait naïf de croire que la violence peut être totalement exclue du champ politique mais notre pays doit se départir maintenant de son côté renvoyant à une démocratie non mature.