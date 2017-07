Madagascar: « Vovonana Mampiray » - Un forum national pour la refondation de Madagascar en gestation

Ne plus rester inerte par rapport à la situation actuelle de Madagascar. C'est ce que compte faire dorénavant le « Vovonana Mampiray » tout en restant dans la légalité.

Les débats ont intéressé plus d'un et ont touché la quasi-totalité des points focaux de l'actualité du moment. Hier, au centre social Arrupe Faravohitra, le « Vovonana Mampiray » a tenu une conférence de presse durant laquelle il a proposé l'organisation d'un forum national pour la reconstruction et la refondation de Madagascar comme « solution unique », voire l'issue à cette crise.

A-t-on appris que ce forum diffèrera des précédentes rencontres grâce à la mise en place, au préalable, d'un Conseil National pour la Reconstruction et la Refondation de Madagascar, composé par 96 membres élus au niveau des « Fokontany ». C'est ce Conseil National qui se chargera de mettre en œuvre le forum national en question. « Quand la refondation de Madagascar ira dans ce sens, le développement régional se fera moins difficilement dans la mesure où la répartition équitable des ressources naturelles sera garantie et conventionnée lors du forum. On exigera ultérieurement la mise en place d'un Etat de droit, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et la pauvreté », lit-on dans le communiqué du « Vovonana Mampiray ». Selon les explications reçues, le sort des îles éparses y sera également décidé.

Collaboration. Les membres du « Vovonana Mampiray » ont donc la foi que les Malgaches profiteront bientôt des ressources procurées par ces îles. D'ailleurs, en juin dernier a eu lieu une rencontre entre les présidents Rajaonarimampianina et Macron et à l'issue, il a été mis à la connaissance du public que les îles éparses appartiennent à Madagascar.

Mais aucun détail de l'information n'a filtré. Justement, par rapport à cela, Arlette Ramaroson, présidente de la plateforme, est intransigeante et exige la transparence dans cette affaire. « On ignore les détails de leur discussion. On ignore si quelque part, l'idée de cogestion a toujours été maintenue. Par rapport à cela, nous exigeons que le président malgache dévoile les détails de cette rencontre », a-t-elle exposé.

Néanmoins, le « Vovonana Mampiray » affiche son ouverture et appelle tout un chacun - à commencer par le président de la République - à officialiser son engagement pour la cause de ces îles. « Nous sommes ouverts à toute collaboration avec les dirigeants. Vous qui êtes au pouvoir, dans l'opposition, de la société civile et surtout les citoyens, démontrez que vous êtes des patriotes et aidez-nous », exhorte l'ancienne juge internationale.