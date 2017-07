Madagascar: Tennis - La finale Atsinanana pour ce week-end

Les compétiteurs tamataviens se sont donné à cœur joie au sommet d'Atsinanana depuis le 8 juillet dernier. Cela arrive à sa phase finale ce week-end. L'équipe de Rakotondrasoa François entame donc sa finale toutes catégories hommes et dames pour être prêts au sommet national du mois d'août à Tana. « C'est un grand défi qu'il faut assumer et on sera prêt. Malgré la pluie qui ne cesse point ». De son côté, le Franc club dirigé par Razafindahy Fleury continue de s'ouvrir à tous et fait appel à tous les amoureux de la balle jaune à Toamasina de rejoindre ce club afin que Toamasina devienne un des fleurons du tennis malgache.

