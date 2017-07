Madagascar: « Riban-kiran'Imerina » - L'évènement dédié au « ba-gasy ! »

Kôlibera sera là « en tant que Kôlibera », mais montera également sur scène avec les autres groupes dont il est membre. (photo d'archives)

Un évènement exceptionnel ! C'est ce qui attend les amateurs de « ba-gasy ». Demain après-midi, six groupes, mettant en avant ce genre musical typique de la Capitale vont se succéder sur la scène du CCEsca dès 15 heures.

Certains sont nés dans les années 50, les plus jeunes dans les années 90. Tous partagent néanmoins une chose en commun : leur passion pour le « ba-gasy ». Cet après-midi, six groupes de générations différentes vont se relayer sur la scène du CCEsca pour faire résonner ce genre musical typique des Hautes Terres.

Kôlibera, l'un des plus connus et certainement l'un des plus âgés des artistes évoluant dans ce milieu sera de ce voyage musical inédit. Il sera là en tant que Kôlibera mais montera également sur scène avec les autres groupes dont il est membre. Il fait, entre autres, partie du groupe Efajoro. Composé également de Kolibera, Hoby Naivoarivelo, Fitahiana Ratovoson et de Dina Ratovomalala, le groupe fera résonner son folk et son « ba-gasy ».

Manan'Ara est aussi à l'affiche de cet évènement. Avec Tiana, Zakakely, Tah Manana et Rado, sans oublier le doyen Kôlibera, cette formation a choisi de mettre les instruments à cordes, tels que la guitare et la « valiha » malgache, au centre de leur composition. Acoustique et harmonieuse, leur musique reprend les gammes propres à ce genre souvent considéré comme démodé.

« Kalon'ny omaly » et chansons à texte. Certes, l'évènement est dédié au « ba-gasy », mais pour éviter la monotonie, les organisateurs ont décidé de varier le menu. Outre Efajoro, Manan'Ara, ou encore Kôlibera, d'autres groupes comme « Feo gasy », R'Imbosa, Ramilison Besigara, ou encore Solofoniela seront eux aussi de la partie. Ifanihy chantera donc toutes ses belles compositions qui ont fait sa renommée. Mettant en avant le « kalon'Imerina », R'Imbosa, quant à lui, va faire voyager le public dans les années 40, 50 et 60. Pour ne rater ne serait-ce qu'une miette de ce « Riban-kiran'Imerina », il est tout indiqué d'arriver au CCEsca dès 15 heures.