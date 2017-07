Madagascar: Exécution budgétaire - Faible performance des ministères sectoriels

Présentation de la revue de l'exécution budgétaire 2e trimestre 2017, hier au « Plan » Anosy.

49,03% des indicateurs de performances nationales de l'exécution budgétaire ont été atteints, pour les six premiers mois de 2017. D'après la revue présentée hier, les ministères sectoriels doivent accélérer leurs démarches pour optimiser l'utilisation des fonds disponibles.

37,21% des dépenses prévues pour cette année, dans le budget général de l'Etat, sont engagés durant le premier semestre, d'après la revue de l'exécution budgétaire présentée hier, au « Plan » Anosy. Ce taux est de 16,84% pour les dépenses dans le budget annexe ; et de 43,75% pour les dépenses dans le compte particulier du Trésor. Si les engagements dans les dépenses sociales se sont améliorés, ceux relatifs aux programmes d'investissements publics (PIP) ont connu de légers retards. En tant que secteurs prioritaires, la santé et l'éducation bénéficient de plus de crédits et d'allocations régionales.

Parmi les différents ministères, celui en charge de l'Education nationale est en tête avec 466,95 milliards d'Ariary pour l'Administration centrale et 406,66 milliards d'Ariary pour l'Administration régionale. Ce qui traduit une proportion régionale de 46,55%. Le ministère de la Santé publique a également une proportion régionale élevée de 35,84% ; avec des crédits de 231,51 milliards d'Ariary pour l'Administration centrale et 129,31 milliards d'Ariary pour l'Administration régionale. Selon le directeur général du Budget, Mialy Lanto Razanajato Razafinimanana, ces répartitions affichent une bonne évolution dans la priorisation des secteurs sociaux.

Projets. Si Madagascar a regagné la confiance des bailleurs de fonds, les financements extérieurs disponibles devraient être suffisants pour amorcer le développement du pays. Cependant, la capacité d'absorption du pays limite l'utilisation de ces fonds. La faible performance des ministères sectoriels dans la mise en œuvre des différents projets de développement montre ce frein.

D'après la revue, 478 indicateurs de performance nationale, soit 49,03% de l'ensemble, sont atteints pour les six premiers mois de cette année. Cette tendance nationale est surtout pénalisée par les secteurs liés aux infrastructures. Dans le rapport de performance, le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures n'a confirmé aucun des neuf indicateurs de performance. Pour le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, la réalisation de performance indique un indicateur atteint, sur 10. Le ministère des Travaux Publics est plus performant, avec cinq indicateurs atteints sur 11.

Pour le ministère en charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement, la performance est de sept indicateurs atteint sur 24. Seul le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique a affiché une excellente performance, avec quatre indicateurs atteints sur quatre.