Sénégal: Train Express Regional - La BAD concourt pour 120 milliards

Le financement nécessaire pour la réalisation du train express régional (Ter) est entièrement mobilisé. Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan l'a fait savoir hier, vendredi, lors de la signature d'un accord de prêt de 120 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement (Bad).

Chiffré à 568 milliards de francs CFA, sur ressources propres de l'Etat du Sénégal et cofinancé par la Banque islamique de développement, l'Agence française de développement, le Trésor français, le gouvernement du Sénégal, le Train express régional(Ter) vient de bénéficier du concourt de la Banque africaine de développement d'un montant de 120 milliards de francs CFA.

Janvier Litse, directeur général du bureau régional de développement et de prestation de services pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement (Bad) et Amadou Ba, ministre de l'Economie des Finances et du Plan ont signé hier, vendredi, ledit accord de prêt.

Le Train express régional se veut de contribuer au «développement et à la modernisation des infrastructures de transport au Sénégal». Janvier Litse dans son mot dira que «cette nouvelle ligne ferroviaire du Ter connectera dans un premier temps le cœur de la capitale à la ville nouvelle de Diamniadio, en pleine expansion. Le Ter desservira également le parc de technologies numérique de Diamniadio en cours de construction, un projet auquel la Bad contribue à la construction depuis 2015».

Amadou Ba, pour sa part, de magnifier l'apport de la Bad aux côtés des Etats «la Bad a admirablement su jouer pleinement son rôle dans l'ensemble des pays du continent à travers, notamment, l'octroi de ressources longues à des conditions très concessionnelles qui ont permis d'accompagner de manière efficace la mise en œuvre de nos projets et programmes de développement».Sous ce rapport, il dira : «Soyez assuré que le gouvernement ne ménagera aucun effort en vue de la réalisation des travaux dans les délais impartis».

Selon M. Ba «le projet Ter dégage une rentabilité socio-économique comprise entre 11,9% et 14,9% et les avantages socio-économiques induits compensent largement les coûts d'acquisition du matériel roulant et les coûts d'exploitation».

A noter que de 1972 à nos jours, le montant cumulé des financements de la Bad au profit du Sénégal s'élève à près de 1 335 milliards de FCFA, pour 97 opérations financées, y compris ce nouveau projet...