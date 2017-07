Afrique: Assemblée Générale extraordinaire de la CAF (Rabat 2017) - Discours du président

document

Mesdames, Messieurs les représentants des gouvernements et des Corps diplomatiques,

Madame Messieurs les membres du Conseil de la FIFA,

Mesdames et Messieurs les membres du Comité Exécutif de la CAF,

Mesdames et Messieurs, les cadres et collaborateurs de la FIFA et de l'UEFA,

Mesdames Messieurs les Présidents et secrétaires généraux des Associations nationales africaines de football,

Mesdames, messieurs

Mesdames, Messieurs les représentants du corps Arbitral, représentants de la Médecine sportive

Distingués invités de la CAF,

Mesdames, messieurs,

Nous voici arrivés au seuil d'une période historique , rarement vécue par la grande famille du football africain.

Nous voici réunis en Congrès extraordinaire à Rabat, après avoir vécu quelques journées particulièrement inoubliables au cours desquelles nous avons dressé un inventaire de tout ce qui se fait à la CAF, tout ce qui se fait dans notre football et dans nos compétitions.

Je voudrai prendre le temps de remercier tout ceux qui ont permis cette formidable aventure de se concrétiser.

Les plus hautes autorités marocaines et à leur tête ,

- sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc

-les membres du gouvernement marocain,

- le Président de la FIFA Monsieur Giani Infantino

- Madame Fatma Samoura , sa Secrétaire Générale

- les représentants des confédérations sœurs et amies,

- la Fédération Royale marocaine et son Président Fouzi Lekjaa,

- les membres du Comité exécutif de la CAF,

- le Comité local d'organisation, et tous nos honorables invités sans oublier les collaborateurs de la CAF.

J'aimerai, en votre nom à tous, adresser un hommage tout particulier à notre vice Président de la CAF, mon collègue et ami Kwesi qui préside la Commission des Réformes des Statuts pour ce travail extraordinaire qu'il a conduit avec toute son équipe pour mettre en conformité nos statuts avec la nouvelle gouvernance.

Je saisi également cette occasion pour saluer la fructueuse contribution de la FIFA à ce travail fondateur et pour avoir dépêché un spécialiste parmi nous.

C'est ce travail ciselé, réalisé par la Commission des réformes des Statuts qui nous a conduit au Congrès d'aujourd'hui.

Un Congrès, Mesdames, Messieurs qui se veut porteur d'espoirs et qui doit nous faire progresser dans la mise en place de nouvelles règles de travail et de management.

Des travaux qui marqueront à tout jamais notre histoire

Qui marqueront notre volonté de changer les choses, qui marqueront définitivement l'avenir du football sur notre continent.

Je suis à l'initiative de ce vaste chantier.

Je voulais que vous vous exprimiez tous, que la parole soit ouverte, totale, franche, sincère, que tout soit dit et que nous repartions d'ici satisfaits de notre participation, heureux de notre implication, de notre détermination.

Que nous repartions du Maroc, convaincus par nos idées nouvelles, sûrs de nos choix stratégiques, assurés par la force de nos décisions.

Les résultats de nos travaux dépassent toutes nos attentes.

Grâce à vous, grâce à vos observations, vos critiques, vos propositions, nous allons donner un sens à ces changements que vous avez appelés de toutes vos forces.

Nous allons, ensemble, donner vie à une nouvelle CAF, totalement libre, totalement libérée de ses mauvais travers.

Une CAF désormais tournée vers de grands chantiers et vers des réformes de fond qui devront la transformer et la rendre une immense maison de verre, génératrice d'actions efficaces,

- en faveur de nos associations nationales,

- en faveur de notre jeunesse,

- en faveur de nos compétitions

- en faveur de son rayonnement international.

Le symposium qui a ouvert ces journées de travail est d'ores et déjà couronné de succès.

Il restera dans les annales de notre histoire car il a accueilli un nombre impressionnant d'acteurs de notre football, Présidents de Clubs, secrétaires généraux de nos fédérations, entraineurs nationaux, joueurs stars d'hier et d'aujourd'hui et s'est déroulé dans une atmosphère d'échanges loyaux et parfaitement responsables.

Comme moi, vous étiez tous impatients

- de changer de cap,

- impatients d'entamer une nouvelle ère,

- impatients de laisser derrière nous la période d'échecs et de découragements.

- Nous aurons des décisions dures à prendre

- Nous aurons des mesures difficiles à engager

- Nous aurons la charge terrible de changer en profondeur les structures de la CAF,

- Installer un nouvel organigramme,

- Nommer de nouveaux responsables et de faire en sorte que notre Administration principale soit,

- harmonieuse,

- cohérente,

- respectueuses des nouvelles procédures,

- prête à aborder et à exécuter nos programmes, nos projets et, bien sûr, le bon déroulement de toutes nos compétitions.

Au chapitre de nos compétitions, vous le saviez : mon programme prévoyait des réformes profondes.

Vous avez, ici à Rabat, adhéré à cette volonté de faire évoluer la plus belle de toutes les compétitions, la Coupe d'Afrique des Nations, la fameuse CAN qui existe depuis 1957 et qui a connu de nombreuses transformations fondamentales

- en passant de 3 équipes à 8

- puis à 12

- puis à 16 aujourd'hui sans jamais donner leurs chances à tant de pays qui en rêvent.

Vous avez proposé qu'elle soit désormais

ouverte à 24 pays,

qu'elle se déplace de janvier à Juin

qu'elle offre une toute nouvelle image en

- adéquation avec le football du monde,

- mieux exposée,

- plus rayonnante

- organisée dans des conditions optimales.

Mes chers collègues, mes chers amis,

Ces propositions historiques retenues par le Symposium, et fortement encouragées et soutenues par notre Comité exécutif réuni hier en séance ici, sont maintenant entre vos mains.

J'en appelle à votre sens de la responsabilité, à votre immense désir d'opérer un vrai changement, à votre soutien et votre implication dans des réformes d'une importance capitale.

Ne vous laissez pas influencer par des discours passéistes, qui souhaitent toujours nous ramener en arrière vers l'ombre et l'immobilisme.

Restons maîtres de nos plus belles créations, soyons exemplaires devant le monde entier en démontrant nos capacités à assurer des changements historiques.

Au Chapitre du développement du football

Vous avez, comme je le pressentais, ouvert une voie royale à la jeunesse.

Vous avez longuement débattu des modes opératoires pour le faire évoluer,

- techniquement,

- structurellement.

Je vous exhorte à suivre les recommandations des meilleurs de nos techniciens qui ont retenu une charte d'actions nouvelles.

J'annonce aujourd'hui qu'avec nos collègues et amis de l'UEFA nous développerons un programme spécifique auprès des jeunes footballeurs africains.

Sur un tout autre sujet je voulais annoncer que la Télévision, la communication et les medias auront également une place importante dans les transformations de la CAF.

Les images de notre football devront être accessibles au plus grand nombre, la production de nos compétitions devra satisfaire à un nouveau cahier des charges calqué sur les standards internationaux.

J'adresse aussi un vibrant encouragement à nos partenaires du Marketing restés fidèles et je leur dit que nous seront à leur écoute.

De nouveaux sponsors devront être prospectés pour renforcer l'ensemble du potentiel de notre football officiel et garantir de nouvelles ressources.

Enfin, je reste persuadé qu'avec le développement des nouvelles technologies, le digital, est susceptible de nous assurer de nouveaux revenus.

Mes Chers collègues, mes chers amis,

Dans ce vaste chantier de changement j'ai besoin de vous à tous les niveaux.

Votre soutien, votre implication, sont indispensables pour réussir cette phase de nouvelle gouvernance.

Je veillerai au respect des obligations des uns et des autres et je donnerai des instructions régulièrement afin que tout ce qui a été décidé ici se concrétise, se réalise au bénéfice de tous.

Je partage ces nouveaux objectifs que vous avez fixés pendant les débats.

Je m'engage aujourd'hui devant vous à conduire toutes ces réformes avec détermination et conviction.

Mais votre adhésion à ces principes nouveaux est fondamentale.

Les Changements décidés vont bouleverser nos habitudes et bousculer les théories d'échecs.

Mais ils nous conduiront, j'en suis convaincu, vers de nouvelles conquêtes,

- plus spectaculaires,

- plus populaires que jamais.

Ce congrès est constitutionnel, il restera définitivement historique.

Vive Le Continent africain

Vive le Football africain

Vive la CAF