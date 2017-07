Madagascar: Lutte contre la pêche illégale - Engagement renouvelé des huit pays

Toutes les parties prenantes à la lutte contre la pêche INN.

Le Plan Régional de Surveillance de Pêche (PRSP) qui a déjà dix ans d'existence est mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien sur financement de l'Union européenne. « Cela constitue une réponse économiquement efficace et politiquement pertinente pour combattre la pêche illégale dans notre vaste zone de coopération de 6,4 millions de km² », a indiqué Hamada Madi, le Secrétaire général de la COI, lors de la clôture de la 2e Conférence des ministres des Pêches de la région du Sud ouest de l'Océan Indien, qui a eu lieu trois jours durant, au CCI Ivato. A l'issue de cette conférence ministérielle, huit pays ont renouvelé leur engagement pour mettre en œuvre ce PRSP afin de combattre collectivement la pêche illégale, non-déclarée et non-réglementée (INN) dans cette région.

Déclaration ministérielle. Il s'agit notamment de l'Union des Comores, Madagascar représenté par le ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Gilbert François, Maurice, et Seychelles ainsi que la France, Kenya, Tanzanie et Mozambique. Ils ont ainsi signé hier une déclaration ministérielle marquant leur détermination à assurer la sécurité maritime pour une croissance durable dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien. L'objectif consiste à libérer le plein potentiel de l'économie bleue dans cette région. Une ambition réalisable et soutenue par les partenaires de développement tels que la Banque mondiale et l'Union européenne.

Pour le cas de Madagascar, « nous avons contribué activement à la mise en œuvre du PRSP. La preuve, près de 241 contrôles de navires ont été menés par les patrouilleurs de la Grande Ile, sans compter la surveillance aérienne. Nous avons même initié cette coopération régionale sur la lutte contre la pêche INN par la mise en place du système ERS, entre autres. C'est un système de communication électronique servant à enregistrer des données concernant les captures, les débarquements et les ventes effectués par chaque bateau de pêche et de les communiquer ensuite aux Etats membres. Ce qui permet d'éviter toute tentative de fraude », a soulevé le ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Gilbert François, lors de la clôture de cette Conférence ministérielle.

Volonté commune. Par ailleurs, il y a une volonté commune de tous les Etats membres d'agir. « D'autres pays comme la Somalie et l'Afrique du Sud ont également manifesté leur volonté de combattre la pêche illégale. Nous nous engageons entre autres, à interdire tout transbordement en mer dans la zone géographique couverte par le PRSP, à harmoniser les dispositions des législations nationales relatives à cette lutte contre la pêche INN, à refuser toute demande de licence aux navires étrangers qui ne transmettent pas le journal de pêche relatif aux opérations effectuées à l'intérieur d'une zone économique exclusive d'un pays membre. L'accès au port de tout navire ne respectant pas les obligations internationales est aussi interdit », a conclu le ministre Gilbert François.