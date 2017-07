Madagascar: Ambohibao Antehiroka - Un bibliobus au service des habitants de la localité

Notons que tout est gratuit dans ce bibliobus. Selon Charles Andrianjara, président du Rotary club Antananarivo Tsimbaroa, « L'éducation rentre dans le cadre du projet phare du rotary ». D'autres activités figurent également parmi les activités de cette association, entre autres, la lutte contre la maladie, telle que la polio, l'adduction d'eau potable et la santé de la mère et de l'enfant.

A chaque visite, le Rotary club Tsimbaroa est accompagné d'un bibliobus, et ce, au grand bonheur de la population des « Fokontany » visités. Ladite voiture est dotée d'une bibliothèque, en outre, les gens pouvaient aussi lire des journaux et s'initier à l'informatique.

Le Rotary club Antananarivo Tsimbaroa continue à sillonner le pays, notamment, la capitale et ses environs immédiats, et ce depuis 2005. Pour sa 60e descente sur terrain, cette association a choisi le « Fokontany » Amboaroy de la commune d'Ambohibao-Antehiroka.

