Togo: Accord entre Ecobank et Proparco

Proparco participe au financement et à l'accompagnement d'entreprises et d'établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l'agro-industrie, les institutions financières, la santé, l'éducation...

Ibrahima Diouf, directeur général de EBI SA, filiale internationale du groupe bancaire panafricain Ecobank dont le siège est au Togo, et Grégory Clemente, directeur général de Proparco, ont parachevé vendredi l'accord signé le 12 juillet dernier à Abidjan, qui permet de garantir à hauteur de 50 millions de dollars les crédits documentaires ouverts par quatre filiales du d'Ecobank en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Conakry et Mali).

