Madagascar: Rugby - La Ligue d'Analamanga a gain de cause !

Deka va plus loin en avançant que Malagasy Rugby ne devait s'occuper que des affaires nationales et laisser aux ligues les championnats régionaux.

La conférence de presse d'hier a d'ailleurs donné la parole à deux anciens internationaux en l'occurrence le capitaine Deka Jean de Dieu Rakotonirina, mais aussi le digne fils de Ravolomaso, cet icône du rugby malgache, Germain Rajaonarison de fustiger les agissements de Malagasy Rugby qui sont contrairement au développement de cette discipline. « Si nous avons échoué au Maroc, c'est parce que nous avons connu une année blanche en 2016 et qu'un championnat dans les règles aurait permis de dégager les hommes en forme du moment », rajoute Germain Rajaonarison avec une pointe de regret de voir deux de ses anciens coéquipiers de l'équipe nationale siéger dans ce comité ad hoc qui n'a pas de sens et encore moins de légitimité.

« On ne peut pas accepter qu'il y ait un Etat dans l'Etat. Et c'est bien parce que nous avons gagné la bataille auprès du Conseil d'Etat en ce qui concerne notre suspension infligée par Malagasy Rugby et que le ministère des Sports a fait savoir qu'il ne reconnaît pas ce Comité ad hoc inventé de toutes pièces par Marcel Rakotomalala, l'actuel président de Malagasy Rugby, que nous avons décidé de faire valoir nos droits en organisant le championnat qui se poursuit ce dimanche à Mahamasina. »

