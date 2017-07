Congo-Kinshasa: Chelsea - Kurt Zouma prolonge et file en prêt à Stoke

« Kurt est sans aucun doute l'un des jeunes défenseurs les plus talentueux dans le jeu. Donc son arrivée va logiquement améliorer notre façon de jouer cette saison », s'est félicité l'entraîneur de Stoke, Mark Hughes. « A ce jour, c'est l'un des défenseurs les plus impressionnants du championnat », a ajouté son nouveau coach, qui assure avoir repéré Zouma lorsque ce dernier débutait, à 17 ans, sa carrière professionnelle à Saint-Etienne.

C'était annoncé depuis plusieurs jours et Chelsea l'officialise ce vendredi le prêt pour une saison de Kurt Zouma à Stoke City. Le défenseur de 23 ans avait un temps été ciblé par Marseille mais l'intérêt n'avait pas été plus loin. Le défenseur international français a prolongé son contrat avec Chelsea jusqu'en 2023 mais évoluera cette saison à les Potters sous forme de prêt

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.